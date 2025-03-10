吳姍儒淚崩「不想當吳宗憲女兒」！　罕揭內心話：希望他是一般的爸爸

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持集數播出，將與派翠克一同延續節目歡樂和熱鬧。代班首錄，為了讓Sandy放鬆主持，節目特別邀請到親弟弟鹿希派及眾多星二代梁赫群、小賀、余祥銓、焦曼婷一起聊聊「星二代是原罪嗎？為什麼喝個水你也要罵我？！」Sandy罕見吐露內心世界，「如果可以的話我不想當他（吳宗憲）女兒。」更當場落淚！

▲吳姍儒代班《小姐不熙娣》首集播出，節目中提到爸爸罕見落淚。（圖／東森綜合 提供）

Sandy跟弟弟鹿希派有著8歲的差距，所以日常生活中許多話題沒辦法聊到一起，即便無數次想多了解弟弟一點，但當時還未出道的她正擔任國中老師，導致跟弟弟的距離又感覺更遠一些：「所以我對他很像一個媽媽的狀態，每次要試圖跟他聊天，都好像聊不到點，我其實也很難過！當然『愛還是愛』，但每次看到他有一些新聞，都會心想『怎麼會？為什麼老是會有這些東西？』很無法理解這件事情」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Sandy吐露出真心表示：「我不管大家怎麼解讀這段，但是鹿希派的個性真的非常可愛，也是一個『想壞也壞不起來的人』對我來說蠻呆的，而他最厲害的就是，一出道就把這裡當他家客廳！」姐弟兩人也在螢幕前擁抱，現場一片溫馨。

▲▼吳姍儒向鹿希派吐露真心話。（圖／東森綜合 提供）







當被派翠克問到「如果讓妳再選一次，妳還願意當憲哥的女兒嗎？」，Sandy思考了一下表示，「如果可以的話我不想當他女兒」而被追問到「那想當誰的女兒」時，Sandy瞬間哽咽笑說「這段可以剪掉嗎？因為我差點說『誰都可以』」Sandy解釋，其實希望憲哥是位一般的爸爸：「就比如說，他可以簽聯絡簿、帶我去上課」講到這裡，Sandy忍不住淚崩，情緒控制不住，這番話也引起全場星二代的共鳴，希望爸爸能把給觀眾、粉絲的愛，也分一點給自己！

▲吳姍儒真性情掉淚。（圖／東森綜合 提供）