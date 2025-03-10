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八點檔明星做公益！江俊翰、兵家綺「現場包一萬元紅包」當獎學金

記者黃庠棻／台北報導

藝人梁佑南、兵家綺、蘇晏霈、張家瑋、胡嘉愛、陳又榕、楊淨宇、吳欣樺、宮美樂、阮氏翠恆、李語潼、王燦、江俊翰、洪毛、余政鴻、黃少谷、余思達、胡康星、唐松瑞、粘立人（魔術師）等20位藝人，與嘉義縣北回培英文教協會於昨（9）日共同舉辦了一場溫馨感人的公益餐會，席開百桌，為弱勢孩童帶來歡樂與關懷。

▲八點檔明星南下嘉義做公益。（圖／民視提供）

▲八點檔明星南下嘉義做公益。（圖／民視提供）

活動現場充滿了孩子們的歡聲笑語，平時只能在電視上看到的藝人，此刻就近在眼前，讓孩子們既驚喜又興奮。宮美樂與《快樂故事屋》的可愛Happy熊熱舞KPOP，以及一首首充滿愛意的歌曲表演、刺激有趣的賓果遊戲，還有魔術師粘立人令人驚嘆的魔術秀，都讓孩子們看得目不轉睛。

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▲八點檔明星南下嘉義做公益。（圖／民視提供）

▲八點檔明星南下嘉義做公益。（圖／民視提供）

嘉義縣北回培英文教協會不僅是單純的公益組織，更是嘉義偏鄉孩子們實現夢想的重要推手。協會透過每月發放獎助學金，減輕弱勢家庭的經濟負擔，讓孩子們能夠專心學習，勇敢追夢。理事長林銘賢深耕公益多年，他動情地說「餘生將盡我所能照顧這些孩子，他們真的非常需要我們的幫助！」

▲八點檔明星南下嘉義做公益。（圖／民視提供）

▲八點檔明星南下嘉義做公益。（圖／民視提供）

活動中，許多演員一起協助吹氣球、折氣球，各個載歌載舞，炒熱現場氣氛。藝人兵家綺在活動中感動表示「這些小孩讓我好心疼，所以私底下跟江俊翰一起包了一萬元紅包給他們當獎學金，每一位都是非常上進的孩子，有的是國家培育國手，有的是台大保送，有的是未來的律師。」

▲八點檔明星南下嘉義做公益。（圖／民視提供）

▲兵家綺與江俊翰現場送獎學金紅包。（圖／民視提供）

藝人蘇晏霈感動地表示，參與這次活動讓她內心充滿了富足感，能與如此關懷弱勢的企業長期合作，感到非常幸福。她認為，除了物質上的援助，孩子們更需要精神上的鼓勵，因此鳳凰藝能的藝人們都使出渾身解數，陪伴孩子們度過一個難忘的週末。

▲八點檔明星南下嘉義做公益。（圖／民視提供）

▲八點檔明星南下嘉義做公益。（圖／民視提供）

王燦則分享，由於在八點檔《好運來》中飾演反派角色，收到不少觀眾的謾罵訊息，因此起初看到現場人潮眾多，還有些擔心。但沒想到，孩子們和大朋友們都能叫出他的角色名字，還熱情地要求合影簽名，讓他深受感動。儘管前一天拍戲到深夜，活動結束後也要趕回劇組，但他仍感到非常榮幸能參與這次公益活動，讓身心都得到了療癒。

▲八點檔明星南下嘉義做公益。（圖／民視提供）

▲八點檔明星南下嘉義做公益。（圖／民視提供）

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