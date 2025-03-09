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胡宇威曾陷事業低潮「窮到25元果腹」！　罕公開出道辛酸...媽一通電話崩潰

記者孟育民／台北報導

今年最勇猛的實境節目《不在我的世界當勇者》由胡宇威、李霈瑜（大霈）、楊奇煜、林莎、郭芝吟、文姿云、喬瑟夫、超認真少年擔綱主持。本周（9日）第三集團員們也齊聚一堂，分享內心感受，胡宇威分享經歷過的辛酸「低潮」，而這段往事也令奧運國手文姿云產生共鳴，忍不住淚灑現場！

▲▼《不在我的世界當勇者》勇敢撕開過往標籤！楊奇煜（左起）、喬瑟夫、文姿云、超認真少年、李霈瑜(大霈)、郭芝吟(吱吱)、胡宇威、林莎。（圖／公視提供）

▲《不在我的世界當勇者》勇敢撕開過往標籤！楊奇煜（左起）、喬瑟夫、文姿云、超認真少年、李霈瑜(大霈)、郭芝吟(吱吱)、胡宇威、林莎。（圖／公視提供）

節目中不僅考驗成員們的體能與智慧，更讓他們勇敢撕開過往被貼上的標籤！當「前偶像」的標籤被翻開時，楊奇煜坦言，這曾是他蠻沉重的壓力：「儘管我嘗試過許多不同的挑戰，但大家的印象仍停留在《棒棒堂》。曾經我覺得自己被這個標籤困住，但後來我想通了，正是因為有了這段經歷，我才成為今天的我。就算我們都變成棒棒堂『叔叔』，也感謝大家一直喜歡我們！」

▲▼《不在我的世界當勇者》勇敢撕開過往標籤！楊奇煜（左起）、喬瑟夫、文姿云、超認真少年、李霈瑜(大霈)、郭芝吟(吱吱)、胡宇威、林莎。（圖／公視提供）

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▲楊奇煜努力撕開偶像標籤。（圖／公視提供）

談到「低潮」標籤時，胡宇威分享在演藝圈打拼的辛酸，「有段時間接到的案子比較少，一部戲酬勞大概5000元，接到爸媽打電話關心時，也都只敢說自己零用錢夠花，但其實連飛回去的機票都不夠。」為了節省開支，「那時候一天能吃上當時一碗25元滷肉飯，就覺得很幸福。」然而最讓他崩潰的並非經濟壓力，而是接到媽媽一通電話說自己很寂寞，當下強忍情緒告訴自己必須堅持下去，儘管離鄉背井，這條路是自己選的，也必須更加堅定努力向前！

▲▼最勇實境節目《不在我的世界當勇者》，胡宇威參與節目主持。（圖／公視提供）

▲胡宇威曾陷低潮。（圖／公視提供）

胡宇威真情流露，讓文姿云產生共鳴，淚灑現場，她說：「很能感受到那個情緒，我們知道自己的方向與目標，不管每一場比賽結果如何，只能當下做好，但有時太在意那個結果，反而會影響準備的過程。這個低潮也帶給自己一個領悟，有時候會忘記自己辛苦撐過來的時光，不管最後結果如何，最重要是如何走過那段艱難的時光。」

▲▼《不在我的世界當勇者》勇敢撕開過往標籤！楊奇煜（左起）、喬瑟夫、文姿云、超認真少年、李霈瑜(大霈)、郭芝吟(吱吱)、胡宇威、林莎。（圖／公視提供）

▲文姿云突感觸落淚。（圖／公視提供）

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胡宇威, 李霈瑜, 大霈, 楊奇煜, 林莎, 郭芝吟, 吱吱, 文姿云, 喬瑟夫, 許廷瑞, 不在我的世界當勇者

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