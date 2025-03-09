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蕭秉治穩交網美女友9年　認了：當我另一半蠻辛苦...內幕曝

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治即將在8月23日前進高雄巨蛋，日前在高雄流行音樂中心舉辦簽票會，足足簽了超過5個小時，因為仍有不少歌迷當天沒簽到票，因此昨（8日）蕭秉治再度南下於高雄夢時代幸福廣場舉辦專輯和演唱會的簽唱會，以滿足歌迷需求。

▲▼蕭秉治高雄簽票會。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治二度來高雄簽唱。（圖／相信音樂提供）

被問及身為高雄人，有沒有回家必做的事，他不假思索地笑說：「回家辦簽唱會！」除了回高雄辦簽唱會外，上週他也特別南下觀賞麋先生高雄巨蛋的演唱會，已10年沒站在高雄巨蛋開唱的他，不只提前觀摩，也趁機場勘，他說：「看完後覺得很興奮！因為看到好兄弟在發光，希望自己也可以跟他們一樣，好好展現自己的音樂能量！」

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他也透露上週才開完演唱會會議，光歌單就換了很多首歌，不忘賣關子說：「說不定有種錯覺，會覺得跟台北場是不一樣的演唱會，很像是看了一場全新的演唱會！大家可以好好期待一下。」

▲▼蕭秉治高雄簽票會。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治玩求籤機。（圖／相信音樂提供）

簽唱會上，蕭秉治演唱〈活著〉、〈感覺犯〉、〈不按牌理出牌〉，以及戲劇《難哄》插曲〈想悄悄住進你的靈魂〉，接著他還準備一台特製「勝利人生求籤機」與歌迷同樂，蕭秉治搶先抽第一支籤，抽到成功指數40%的籤，他先是說不準，接著樂觀地說：「剩下的60%要麻煩大家幫我補滿。」簽唱會結束後，抽籤機將會放在「金色三麥 夢時代門市」至3月底，投下10元做公益，所得將捐助給「介惠基金會」，幫助偏鄉城鎮婦女。

談到歌曲〈想悄悄住進你的靈魂〉，蕭秉治說女友很喜歡這首歌，被問到對女友會有什麼貼心舉動嗎？想了很久笑說：「還好，我不是這一派的。」也自虧：「跟我在一起蠻可憐的，因為我都關在工作室寫歌，也很少出去玩，當我另一半蠻辛苦，會很無聊，女友可能偶爾會講一下都不帶我出去玩，我就說下次下次、下禮拜下禮拜。」但認了女友就是他的「謬思女神」

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