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許光漢快看！　1件事被日本大咖男星點名

記者蔡琛儀／台北報導

日本知名男星松重豐，昨（7日）六度訪台，宣傳出道40多年來，首度自編、自導、自演的新片《電影版孤獨的美食家》，昨晚特別出席VIP首映會，吸引眾多台灣名人，包括張兆志、曾少宗、黃冠智、陳彥嘉、柯朋宇、Shawn尚融，插畫家廢物女友等。

▲▼松重豐參與VIP首映會。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲松重豐參與VIP首映會。（圖／采昌國際多媒體提供）

松重豐也藉此難得機會跟大家暢聊電影製作祕辛，被問到未來是否有機會來台灣拍攝電影時，他表示：「我們團隊在海外的拍攝中，台灣是拍攝過最多次的地方，而我自己也強烈希望電影版能有機會在台灣拍攝，那會是一件很令人興奮的事情！」他更特別點名：「之前曾在《青春18×2 通往有你的旅程》與許光漢合作過，如果能在台灣某個街道與他相遇，一同去尋找美食，那會非常令人期待呢！」

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現場有一位小朋友舉手提問：「這部電影的拍攝與製作，總共花費多少時間？」成熟發問讓松重豐驚訝不已：「天呀！台灣觀眾的水準實在太高了，沒想到會從小朋友的口中聽到關於製作時長的問題！」後續他也接續說明，電影從構思到完成耗時大約三年，並向提問的小朋友喊話：「拍電影真的很好玩，歡迎你加入電影團隊！」

▲▼松重豐參與VIP首映會。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲松重豐和影迷相見歡。（圖／采昌國際多媒體提供）

昨晚VIP首映會結束後，松重豐與日方隨行人員大啖道地台灣料理，從香腸、切鵝肉、蒜泥白肉、炸花枝丸、涼拌小卷、炒高麗菜、炒空心菜，再到胡椒蝦、脆皮烤腸、豬腳、絲瓜蛤仔、麻油燒蛋等佳餚，還有讓松重豐好奇不已的客家小炒，甚至驚呼好大一條的乾煎馬頭魚，直到壓軸魷魚螺肉蒜上桌，更是讓他盛讚不已。

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