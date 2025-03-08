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篠崎泫認「不常穿細肩平口」　親曝背後原因：羨慕辣妹！

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫平時有經營YouTube頻道，也趁工作空檔透過社群記錄生活，最近她在IG曬出一系列工作照，分享自己的偏好穿著，坦言除了工作需求，私下很少會穿細肩帶或平口的上衣，「夏天挺羨慕能自在這樣穿的辣妹們。」

▲▼篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

▲篠崎泫分享日常穿搭。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫表示，她覺得細肩或平口的上衣，因為露出太多的皮膚，讓她感到過於暴露，因此自己只會在工作時穿，平時幾乎不會選擇這類服裝，「雖然很多女生都會穿這種細肩或平口的衣服，但我除了工作需要，平時幾乎不可能穿這種上衣，我只要露出太多皮膚，就很容易覺得過於暴露的感覺。」

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▲▼篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

▲篠崎泫會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫坦言，她也不知道為何自己會產生「過於暴露」的想法，不過當看到有女生在夏天，能自在穿細肩或平口上衣外出時，她其實內心感到蠻羨慕的，「所以平時夏天挺羨慕能自在這樣穿的辣妹們。」此外，篠崎泫還進一步在文中介紹工作穿搭，「眼鏡是臨時跟攝影師借的，真的有度數，所以其實我當下拍攝時，都是眼睛無法對焦的狀態。」貼文及照片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「可愛」、「好漂亮」、「怎麼可以這麼美。」

▲▼篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

▲篠崎泫羨慕夏天能自在穿細肩平口的辣妹。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

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