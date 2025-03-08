王子震驚王大陸涉社會案件　兩人是球友認對方球品不錯

記者葉文正／台南報導

藝人王子今天為投資的FKYB包品到台南擔任一日店長活動，並吸引上百粉絲到場力挺，現場甚至有一年級小女生粉絲大表支持，讓王子很感動。不過王子被問到球友王大陸涉及社會案件時，表示相當震驚，但認為對方球品是好的。

▲王子今天到台南做活動，擔任自己投資的包包專櫃一日店長。（圖／記者葉文正攝）

王子坦承自己以前很衝動，不過被問到跟王大陸的交情跟王大陸涉及的社會新聞，他則認為：「我跟他不太熟，是有跟王大陸一起打過籃球，跟我們打球的朋友，球品都不錯，但看到新聞確實震驚，只是不太了解細項。」

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▲粉絲今天把現場擠得水洩不通。（圖／記者葉文正攝）

王子坦承現在經營五個品牌，接下來生日(4月14日)還要推出新款面膜，加上牙刷，內褲，夜酵素等等，在商場上可說是風風火火，但對於經營餐廳他就比較保守：「我對吃不是太了解也不太懂，餐廳還是阿緯開就好，內容不太一樣，現在的副業我就可以掌握，流行或潮流時尚比較適合我。」

▲多了這位一年級小妹妹粉絲，王子很開心。（圖／記者葉文正攝）

而由棒棒堂男孩主持的《來吧！哪裡怕》據傳即將錄製第二季，王子也表示：「我個人有點意外，沒想到這節目讓很多小朋友覺得很好笑，很開心，連我產品的主理人跟化妝師小孩都愛看，所以想到日後講話要再調整，否則怕影響到小朋友。

他提到參加《哪裡怕》真的很瘋狂，「因為跟他們錄節目不可控，去《營業中》也蠻瘋狂，直接剪客人的頭髮很瘋狂。」 而他再次提到40歲前要成家目標，看到好友們的小孩很可愛，每次聚會不能好好吃飯。跟觀察中的朋友很好，晏柔中要顧小孩就不能去。

被問到自己投資FKYB包包，他也說自己出去還是蠻沒包袱的人，算是E人，他也笑說：「還記得有一次上《綜藝玩很大》，輸了遊戲，要扮成志村健回台灣，還要戴頭套，連海關都笑我們，把頭套拿下來驗臉後，還要再戴回去真的很瘋狂。」

不過今年開年到現在，演藝圈著實不平靜，王子也頗為有感：「出道前十年我都忙碌工作，現在希望多體驗生活，很多事業可以用手機工作，只要把前置作業做好，白天去玩，晚上可以處理工作，統一回覆同事。」

他記得在香港頒獎典禮遇過方大同，王子當然也驚訝他英年早逝：「他人很好，也欣賞他的歌，聽到後很震撼，但很謝謝他，帶給我們很多美好音樂，看完他的事後，也是體驗到應該要珍惜每一天，2025年很多憾事發生，要好好把握。但跟他也是不熟，畢竟跟他音樂素養差很多。」

王子透露自己很喜歡台南，包括之前舞台劇也來這裡演出，之前到台南，找好友郭泓志，也帶大家去吃東西，「我很愛吃鱔魚意麵，謝謝台南人給我回響，很熱情。」

今天到場支持他的小妹妹才一年級，還穿著《哪裡怕》的衣服，讓他深自警惕：「我第一級講很多不能播的話，後來發現我的同學小孩會模仿我們，例如我們在泰國打臉說是可以祈福，同學小孩就模仿互相打臉，所以小朋友真的會學，我可能會叫敖犬不要那麼常脫褲子，可以減少脫褲子的頻率，還有小煜也很愛脫衣服，這些都要改進。」