專欄作家稱「台灣是中國的一部分」　《ELLE》發聲明火速切割！

圖文／鏡週刊

時尚雜誌《ELLE》在各國都發行在地版，而台灣的專欄作家蔡潔米近日卻在社群平台上，聲稱「台灣是中國的一部分」，此言論引起大批網友留言批評，隨著事件持續延燒，「ELLE Taiwan」今（8）日在Threads發布聲明，火速切割蔡潔米，並強調雙方已無合作關係。

在IG上擁有15萬人次追蹤的「蔡潔米Jamie」，近日釋出一段短影音，標題寫到「掙扎了很久要不要發這條視頻？一個關於『自由』的討論。」當中卻不斷強調「視頻」跟「影片」其實沒有不同，只是表達的觀點不同等等言論。

這段短影音曝光後，有許多網友跑來留言批評，蔡潔米則也在下方回應，「台灣是中國的一部分沒有錯，這是國際上的普遍認知，但本省部分民眾不敢面對這個國際現實，我出國時必定會跟外國友人說明清楚，中華民國已經不存在，台灣是中國的一個省分。」

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蔡潔米這番言論出現後，在網路上持續延燒，「ELLE Taiwan」今天上午發布聲明，提到近期因蔡潔米女士於社群平台引發疑慮與討論，在此說明ELLE Taiwan與蔡潔米已無合作關係，「她現已非我們的專欄作家，也與公司沒有商業合作。」若有任何疑問或建議，歡迎透過官方社群與我們聯繫，感謝大家的提醒與支持。



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