六月熬過婚變近況曝！「面容消瘦」認了大病一場：好累

▲六月與李易感情逐漸回溫。（圖／翻攝自六月IG）

圖文／CTWANT

資深藝人六月（蔡君茹）與李易在2024年底挺過婚姻危機，選擇攜手修復關係，夫妻感情逐漸回溫。然而六月近日卻在社群平台透露自己大病一場，導致雙頰消瘦，引發粉絲關心。

六月早在今年1月時就曾透露身體狀況不佳，受重感冒影響，出現嚴重腫脹與喉嚨劇痛，甚至自嘲「鼻子已毀、喉嚨爆痛」。時隔近兩個月，她於7日在IG限時動態分享近況。

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六月自曝，「大病一場，好像有瘦一點點」，並附上一張自拍照。照片中，她以休閒居家打扮入鏡，身穿白色寬鬆上衣搭配寬褲，雖露出微笑，但雙頰略顯消瘦，氣色仍顯疲憊。她也向粉絲喊話：「大家都要健康平安，繼續跟氣喘奮戰！終於搬完家了，好累。」

▲六月曬近照，自曝生了一場大病。（圖／翻攝自六月IG）

回顧去年底，六月與李易的婚姻一度傳出變數，甚至準備在跨年夜發布離婚聲明。當時，網傳李易疑似出軌，而六月則被爆與小20歲滑雪教練曖昧。

事後六月坦承自己做錯事，並透露兩人已擬好離婚協議，卻在簽字前一刻雙雙後悔，最終決定繼續努力維繫這段13年的婚姻。如今夫妻倆頻繁在社群平台互動，感情回溫，也讓外界關注兩人如何攜手走過風波。

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