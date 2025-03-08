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(G)I-DLE Minnie自曝「患恐慌、憂鬱症」！巡演發作崩潰：害怕粉絲目光

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓女團(G)I-DLE出道近7年，在海內外都有著超高人氣，其中泰國籍成員Minnie，近期為了宣傳首張個人專輯，接受泰國YouTuber “WOODY”訪問，首度坦言曾患上恐慌症、憂鬱症，讓她在巡演期間多次崩潰大哭，甚至害怕粉絲的目光與鏡頭，影片公開後讓大批網友相當不捨。

▲▼Minnie。（圖／翻攝自IG／min.nicha）

▲Minnie首度坦言患有憂鬱症與恐慌症。（圖／翻攝自IG／min.nicha）

談起自己生病的過程，Minnie回憶過去曾有近1年的時間，因為新冠疫情而沒有在人群面前表演，直到後來疫情緩和，(G)I-DLE展開首次的世界巡迴演唱會時，她卻發現自己對重新面對人群難以適應，更突然出現了恐慌症狀，在面對粉絲的注視與拍攝時感到不安，讓她心想：「他們在拍什麼」、「我們有什麼地方做錯了嗎」。

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▲▼Minnie。（圖／翻攝自IG／min.nicha）

▲Minnie透露自己在首次世界巡演時，開始出現恐慌症狀。（圖／翻攝自IG／min.nicha）

Minnie透露在巡演的過程中，她感覺內心裡同時存在天使與惡魔，雖然內心裡知道粉絲的心意，但腦中卻同時有1個更大的聲音，說著：「離開這裡，妳不該在這裡」、「這裡的人不歡迎妳」。沉重的心理壓力，讓她在演唱會結束後回到房間，關上門開始大哭。

Minnie也坦言，直到後來她連在房間裡，都感覺有人正在注視著她，因而無法入睡，她才將自己的問題告訴經紀人，最後在經過了醫師的檢查與診斷後，確診她罹患了憂鬱症與恐慌症，並開始接受治療，心理狀況才因而好轉。

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