小孟老師／3月17日星座運勢　伴侶就要找處女座「一生一世相守」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：努力累積實力
感情：留住感動回憶
財運：投資得利回報
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：水瓶
工作：提升自我意志
感情：傾盡心扉甜蜜
財運：工餘自行創業
幸運色：淺紫色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：努力改變運氣
感情：喜氣洋洋歡樂
財運：旅行時賺外快
幸運色：淺綠色
貴人：射手
小人：金牛
【土象星座】
工作：承諾得到保證
感情：充滿陽光歡笑
財運：資產增值利益
幸運色：鮮黃色
貴人：處女
小人：牡羊
工作：事業專心一意
感情：珍視眼前愛人
財運：小生意大收益
幸運色：亮銀色
貴人：牡羊
小人：處女
工作：能力超群出眾
感情：一生一世相守
財運：外快有利可圖
幸運色：咖啡色
貴人：金牛
小人：雙子
【水象星座】
工作：辛苦得到代價
感情：經典浪漫綿延
財運：空閒時間小賺錢
幸運色：粉橘色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：得到優秀團隊
感情：同心協力雙贏
財運：外出便宜採買
幸運色：藍黑色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
工作：提高生產價值
感情：用心經營愛情
財運：收藏升值賺錢
幸運色：米白色
貴人：天蠍
小人：魔羯
【火象星座】
工作：真誠用心對待
感情：青春澎湃活力
財運：網拍賺零用錢
幸運色：深紅色
貴人：雙子
小人：獅子
工作：找到工作樂趣
感情：美好愛情結晶
財運：副業收入增加
幸運色：淺灰色
貴人：天秤
小人：射手
工作：忙碌戰勝煩惱
感情：關愛相隨幸福
財運：時間自由打工
幸運色：墨黑色
貴人：魔羯
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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