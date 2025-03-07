ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

哈孝遠瘦20公斤想重回球場　身體罹多病45分鐘就打消念頭

記者葉文正／台北報導

從籃球員轉型成為藝人的哈孝遠今出席「台灣首座睡眠呼吸中止症資料庫調查啟動記者會」，現在體重130多公斤的他表示，一年多前曾甩20公斤，腦中一度出現想重返球場的想法，然而這念頭維持不到一小時就被打消了。

▲哈孝遠重拾健康。（圖／讀者提供）

▲哈孝遠重拾健康。（圖／讀者提供）

哈孝遠一年多前為了活動直接斷食2天，斷食過程中情緒不穩、易怒，後來是老婆瑄瑄勸告下才繼續進食，不過那陣子確實有成功減重20公斤左右，是10年以來最瘦的一次，坦言當時有萌生出回歸球場的想法，不過他下一句又說：「但這想法只停留在我腦中45分鐘。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲哈孝遠重拾健康。（圖／讀者提供）

▲哈孝遠有各種病症。（圖／讀者提供）

哈孝遠4、5年前發現自己有呼吸中止症，睡覺常睡到一半呼吸就會停止，他提到有次跟風田出外景時，對方因怕他沒了呼吸所以整晚沒睡；而他現在每天睡覺都會戴著正壓呼吸機面罩改善此症狀，目前用了3個月覺得效果不錯，不過從當前醫療現況來看，哈孝遠需戴面罩一輩子，他笑說：「婚姻都已經一輩子了，那一輩子戴這個有什麼了不起？最怕的婚姻我們都接受了！」

呼吸中止症也影響哈孝遠的睡眠品質，只要一睡不好就很容易有情緒，以致因為一點小事而與老婆發生爭執，他提及有次跟老婆吵完架後，照鏡子時發現自己的「嘴臉」真的頗令人討厭，才意識到原來多該為對方著想。

哈孝遠身高200公分、體重約130到140公斤的他，也因肥胖引起不少身體疾病，像是三高（高血壓、高血糖、高血脂）問題、呼吸中止症、痛風，可說多病纏身，甚至有性功能障礙。如今睡眠呼吸中止症問題改善，意味著性功能是否也跟著改善？哈孝遠則笑說：「有有有！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#屏東 #台電 #核三廠火警 恐怖濃煙狂竄！

推薦閱讀

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」！　具俊曄一肩扛下...遺產內幕曝光

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」！　具俊曄一肩扛下...遺產內幕曝光

王大陸被爆中二病　未出道就靠爸「使喚人」坐等吃便當

王大陸被爆中二病　未出道就靠爸「使喚人」坐等吃便當

遭控強聞下體！薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」　不忍了：到底什麽心態

遭控強聞下體！薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」　不忍了：到底什麽心態

侯佩岑「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」　上百名藝人轉發央視貼文

侯佩岑「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」　上百名藝人轉發央視貼文

前資生堂千金不忍了！生5胎「肚皮撐出妊娠紋」挨轟噁心…宣布動手術

前資生堂千金不忍了！生5胎「肚皮撐出妊娠紋」挨轟噁心…宣布動手術

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

陳喬恩反擊大陸酸民！力挺1台灣美食「沒見過會不會是你的問題」

陳喬恩反擊大陸酸民！力挺1台灣美食「沒見過會不會是你的問題」

周予天曝「一天喝8瓶牛奶」　兩個月後驚人變化曝「媽媽都認不出」

周予天曝「一天喝8瓶牛奶」　兩個月後驚人變化曝「媽媽都認不出」

網曝「鋒菲戀式明星情侶」世紀復合！IP位置洩爆料來源…網瘋猜2對

網曝「鋒菲戀式明星情侶」世紀復合！IP位置洩爆料來源…網瘋猜2對

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

韓女星突宣布「喜嫁17年好友」！　甜曝：我們就像初戀

韓女星突宣布「喜嫁17年好友」！　甜曝：我們就像初戀

42歲阿本曬「同學合照」反差超驚人！　對比嚇壞網：你吃小朋友嗎

42歲阿本曬「同學合照」反差超驚人！　對比嚇壞網：你吃小朋友嗎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」！　具俊曄一肩扛下...遺產內幕曝光

王大陸被爆中二病　未出道就靠爸「使喚人」坐等吃便當

遭控強聞下體！薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」　不忍了：到底什麽心態

侯佩岑「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」　上百名藝人轉發央視貼文

前資生堂千金不忍了！生5胎「肚皮撐出妊娠紋」挨轟噁心…宣布動手術

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

陳喬恩反擊大陸酸民！力挺1台灣美食「沒見過會不會是你的問題」

周予天曝「一天喝8瓶牛奶」　兩個月後驚人變化曝「媽媽都認不出」

網曝「鋒菲戀式明星情侶」世紀復合！IP位置洩爆料來源…網瘋猜2對

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

哈孝遠

讀者迴響

最新新聞更多

  1. LuLu住溫泉旅館遇詭異女房客！　「扭曲行走氣音搭話」她嚇壞狂奔
  2. 《難哄》遭批「女主人設崩」！觀眾看不下去：懷疑編劇沒讀懂小說
  3. 22歲女優直播上廁所！鏡頭一歪「下體整片走光」　無碼露點片慘外流
  4. 樂天壯壯濕身解放比基尼　「辣曬超兇上圍」好友全看暈：太絕了！
  5. 梁赫群跟直播主睡一起　不知該開心還是不開心
  6. 王淨認常被說夫妻臉！甜讚曹佑寧：他長得太漂亮　被問王大陸高EQ回應
  7. 哈孝遠瘦20公斤想重回球場　身體罹多病45分鐘就打消念頭
  8. 45歲高圓圓曬「11年對比照」抬手推比薩斜塔！　網看傻：逆齡生長
  9. 詹懷雲認《那頭鵝》拍戲時「滿多人暈船」　林奕嵐讚：凸顯他的肌肉
  10. 台AV女優胎尼自爆2隱疾「有魚腥臭味」　PO文求解掀兩派戰翻

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366