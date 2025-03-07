哈孝遠瘦20公斤想重回球場　身體罹多病45分鐘就打消念頭

記者葉文正／台北報導

從籃球員轉型成為藝人的哈孝遠今出席「台灣首座睡眠呼吸中止症資料庫調查啟動記者會」，現在體重130多公斤的他表示，一年多前曾甩20公斤，腦中一度出現想重返球場的想法，然而這念頭維持不到一小時就被打消了。

▲哈孝遠重拾健康。（圖／讀者提供）

哈孝遠一年多前為了活動直接斷食2天，斷食過程中情緒不穩、易怒，後來是老婆瑄瑄勸告下才繼續進食，不過那陣子確實有成功減重20公斤左右，是10年以來最瘦的一次，坦言當時有萌生出回歸球場的想法，不過他下一句又說：「但這想法只停留在我腦中45分鐘。」

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▲哈孝遠有各種病症。（圖／讀者提供）

哈孝遠4、5年前發現自己有呼吸中止症，睡覺常睡到一半呼吸就會停止，他提到有次跟風田出外景時，對方因怕他沒了呼吸所以整晚沒睡；而他現在每天睡覺都會戴著正壓呼吸機面罩改善此症狀，目前用了3個月覺得效果不錯，不過從當前醫療現況來看，哈孝遠需戴面罩一輩子，他笑說：「婚姻都已經一輩子了，那一輩子戴這個有什麼了不起？最怕的婚姻我們都接受了！」

呼吸中止症也影響哈孝遠的睡眠品質，只要一睡不好就很容易有情緒，以致因為一點小事而與老婆發生爭執，他提及有次跟老婆吵完架後，照鏡子時發現自己的「嘴臉」真的頗令人討厭，才意識到原來多該為對方著想。

哈孝遠身高200公分、體重約130到140公斤的他，也因肥胖引起不少身體疾病，像是三高（高血壓、高血糖、高血脂）問題、呼吸中止症、痛風，可說多病纏身，甚至有性功能障礙。如今睡眠呼吸中止症問題改善，意味著性功能是否也跟著改善？哈孝遠則笑說：「有有有！」