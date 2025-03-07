45歲高圓圓曬「11年對比照」抬手推比薩斜塔！　網看傻：逆齡生長

記者顧齊祐／綜合報導

45歲大陸女星高圓圓2014年與男星趙又廷結婚，育有1女Rhea，夫妻倆對於家庭生活都十分低調。不時會在社群平台分享近況的高圓圓，近日曬出了與比薩斜塔的11年前後對比照，凍齡的模樣，令網友相當驚艷。

▲高圓圓不時會在社群平台分享近況。（圖／翻攝自Instagram／gaoyuanyuan_gyy）



高圓圓今(7)日在Instagram發文寫道「十一年不見，你怎麼好像又斜了一點」，並曬出兩張與比薩斜塔的合照。11年前的畫面中，她將一頭長髮放下，穿著白色短袖，下身搭配花紋半身裙，舉起雙手借位擺出推動比薩斜塔的動作，並做出吃力的表情，顯得相當青春洋溢。

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▲高圓圓11年前與比薩斜塔合照。（圖／翻攝自Instagram／gaoyuanyuan_gyy）



而11年後的照片裡，高圓圓則穿著灰色外套搭配黑色長裙，放下俐落長髮，依舊舉起雙手做出推動的動作，臉上卻多了份成熟的魅力，但看不出絲毫皺紋，皮膚相當光滑。

▲高圓圓11年後與比薩斜塔合照。（圖／翻攝自Instagram／gaoyuanyuan_gyy）



對比照曝光後，令網友相當吃驚，紛紛留言讚嘆「美麗程度又升級了」、「好美，十一年了也沒變化」、「是逆齡生長嗎」、「越來越年輕的」、「怎麼比十一年前還美麗呢」。