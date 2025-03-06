《宛如阿修羅》人多少都有見不得人的事　在人性面前我們都是「阿修羅」

文／人物誌

每集彷如一部電影，一部接著一部，看得酣暢淋漓又意猶未盡。

被多次翻拍的《宛如阿修羅》，是日本著名電視劇作家向田邦子創作的經典故事。這個發生在1979年東京的昭和時代家庭修羅場，講述竹澤家四姊妹得知父親出軌後，試著掩蓋，卻不知母親早已知道真相，但隱忍不發；在過程中，也揭開了四姊妹各自的祕密，家人間的表面和諧更被人性矛盾點破，而親情羈絆是否能接住這場情感風暴呢？

《宛如阿修羅》從第一集便精彩到生怕稍喘口氣，就會錯過些許細節。心想，真不愧是是枝裕和，見微知著的細膩編排把向田邦子辛辣劇本沖淡了些，但又添上幽默，不時令人莞爾。

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▲《宛如阿修羅》是日本著名電視劇作家向田邦子創作的經典故事。（圖／《宛如阿修羅》劇照，下同）

「看不出她們四個人感情到底好不好？她們是阿修羅，對吧？女人宛如阿修羅，阿修羅是印度的神，表面上標榜仁義禮智信，其實也愛講別人的壞話。」

竹澤家四姊妹齊聚老宅，與父母親圍坐飯桌旁，杯觥交錯間，看似再日常不過的對話，在不斷變化的眼神、微妙語氣中，意有所指地顯化藏於字句背後的種種情緒。

這場戲不長，但看得人起雞皮疙瘩，完全把二姐卷子（尾野真千子飾）的丈夫鷹男（本木雅弘飾）脫口而出的「女人宛如阿修羅」完美詮釋，不僅勾勒出四姊妹間的競爭狀態，更將她們的嫉妒、猜忌和隱藏心機表露無遺。

但也如大姊綱子（宮澤理惠飾）所說的，「人多少都有一些見不得人的事吧」，不只是女人，男人也一樣，每個人都會有不欲人知的祕密心事，有時也無法藏住憤怒等情緒。無關性別，在人性面前，我們都是「阿修羅」。

尖酸刻薄的話語背後，也許是說不出的「愛」

因父親出軌一事而重聚的四姊妹，在討論如何擺平這件事的家族會議中，反應各不相同，可見四人鮮明的迥異性格，而後續的發展更是帶出了她們各自的生命課題。

大姊二姊身份互換般的暗中較勁，三姊小妹不相讓的脣槍舌戰，把姊妹間拉扯不清的情感真實呈現，雖說是「網內互打」，但遇事之際，她們還是會為了彼此挺身而出。家人之間很常把關心以言不由衷的方式表達出來，或許如向田邦子曾說的：「家家都有本難念的經，該如何度過，就要靠智慧了。最好不要太在意，經過一些時間，再回頭看會覺得是笑話一樁。」

「風平浪靜的人生，真的就是女人的幸福嗎？」《宛如阿修羅》將昭和時代的家庭矛盾以現代手法包裝，試著解開舊有枷鎖，跳脫宿命輪迴，更提醒我們擁有幸福是沒有既定答案的。

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