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52歲陳慧琳「攝影機對臉近拍」洩真實狀態！　網驚：跟30歲差不多

記者劉宛欣／綜合報導

52歲的香港樂壇天后陳慧琳，一直以來以其凍齡的外貌和姣好的身材為人稱道。最近，她於3月1日在澳門倫敦人舉行的演唱會引發了大量關注，尤其是她的驚人狀態。當天，有歌迷在社群上分享了一段與她近距離接觸的影片，迅速在小紅書上瘋傳，讓她的凍齡容貌再次成為熱議話題。

▲陳慧琳在澳門演唱會上的狀態掀起討論。（圖／翻攝自小紅書、陳慧琳微博）

▲陳慧琳出道30多年，是許多粉絲心目中的不老女神。（圖／翻攝自陳慧琳微博）

陳慧琳日前在澳門舉辦演唱會，吸引了大批死忠歌迷朝聖，寵愛粉絲的她在其間特地走下台，與台下歌迷互動，攝影機捕捉到她的近距離鏡頭。影片中可以看到，當陳慧琳站在燈光下時，皮膚依然保持緊緻，輪廓分明，下巴線條清晰，狀態令觀眾驚艷，無不稱讚她的保養得宜。影片在小紅書上曝光，網友紛紛留言「太嫩啦，究竟怎麼保養的？」。

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▲陳慧琳在澳門演唱會上的狀態掀起討論。（圖／翻攝自小紅書、陳慧琳微博）

▲陳慧琳在澳門演唱會上的狀態掀起討論。（圖／翻攝自小紅書）

此外，許多粉絲也表示，陳慧琳現況變化實在不大，甚至認為與她三十幾歲時相比，幾乎看不出差異，這令不少人十分羨慕，「過五十的明星佩服的只有她」、「到底是怎麼做到跟三十歲的時候沒怎麼變化的」、「五十幾歲了眼裡還有星光，真的是難得」、「好美，等我到她年齡要能這種狀態我睡覺都要笑醒了」。

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