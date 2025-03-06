記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber團體「這群人TGOP」2023年宣布停更，2024年1月底播出最後企劃，當時成員兼製作人石頭曾透露主因「公司營運上出了狀況」。曾是「這群人」二軍成員的小宮如今爆料內幕，自己當下完全不知道要被停更，也曾因為人情壓力報名心靈課程。

▲小宮（中）曾是「這群人」二軍成員。（圖／翻攝自小宮IG）

對於「這群人」停更，石頭曾直言：「不繼續做就是做厭煩了，個人也有、群體也有，大家都累了」，不過當初會討論到要不要停更，主要是「公司營運上出了狀況」，成員才為此聚起來討論，加上短影音盛行，團體對未來市場較陌生，經過反覆討論，成員間仍無法達成共識，最後是團長展榮提議「休息一下」，才決定停更。

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▲這群人停更前，小宮並未收到通知。（圖／翻攝自小宮IG）

然而，當初加入「這群人」二軍成員的小宮，當下卻是完全不知情，她向《TVBS》透露，停更前團隊確實有異狀，流量明顯下滑，本以為會進行改革，怎料卻是直接停更，事前完全沒被通知。

此外，展榮參加的心靈課程被踢爆有負面爭議，引發外界熱議。據報導，小宮也曾因人情壓力報名，第二階段就發現異狀，最後靠著演技才安全脫身，「只想趕快結束這一切」。

▼小宮過去參與「這群人」作品拍攝。（圖／翻攝自小宮IG）

