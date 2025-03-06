白鹿新作「素顏塗黑戴牙套」超衝擊！　拚轉型甩白富美形象卻挨酸

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星白鹿近日主演年代劇《北上》，在劇中的造型、演技成為討論焦點。該劇改編自徐則臣的得獎小說，這次她奮力擺脫過往形象，然而表現卻引來不少爭議。她去年曾因主演仙俠劇《白月梵星》面臨演技質疑，今年依舊未能逃過批評，被觀眾吐槽演技浮誇，甚至直言她在劇中的「五官亂飛」。

▲白鹿過去仙氣靈動的形象深植人心。（圖／翻攝自白鹿微博）

《北上》背景設定在中國大陸1990年代至2010年代社會變遷，講述了工業與農業發展，以及運河航運的繁榮與衰退。白鹿在劇中飾演「花街小霸王」夏鳳華，為了塑造這個形象，她選擇了素顏、短髮、塗黑皮膚和戴牙套的造型，雖然導演姚曉峰讚賞她「用靈魂碾壓外貌」，但她刻意扮醜的方式卻引發部分觀眾的反感。

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▲白鹿首次挑戰「醜」造型。（圖／翻攝自《北上》預告）

事實上，過往白鹿就經常被詬病在作品中，過度追求看起來「美」而忽視了劇情合理性、設定，這次她為了證明自己的實力不惜扮醜，卻被不少觀眾指出妝容和造型過於刻意，表演方式也不自然。更有人批評，「她演的不是假小子，而是模仿男生的滑稽戲」，還有人提及她過去在古裝劇中塑造的仙氣形象已深植人心，不只她自己難融角色，誇張的演技也讓觀眾出戲。不過，也有人替白鹿緩頰，「終於看到了不一樣的白鹿」，認為她的突破性演出頗具看點。

白鹿在宣傳這次作品時，曾表示演員應該專注於演戲，至於定妝方面則是導演和製片團隊的考量，自己並沒有過多干涉。