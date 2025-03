記者劉宜庭/綜合報導

恭喜雅各布貝塔隆(Jacob Batalon)求婚成功!他是28歲菲律賓裔美籍男星,在電影《蜘蛛人》系列飾演湯姆霍蘭德(Tom Holland)的蜘蛛人好友Ned,昨(5日)在IG宣布向建築師女友求婚成功,並曬出一系列充滿愛意的求婚照片,讓粉絲紛紛送上祝福!

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雅各布貝塔隆求婚成功。(圖/翻攝自雅各布貝塔隆IG)



照片中,雅各布貝塔隆精心策劃了一場夢幻求婚,選擇在紐約擺放了一個由鮮紅玫瑰組成的心形裝飾,並在中央點綴著「Will You Marry Me?」的霓虹燈字樣,浪漫氛圍滿溢。當晚,他身穿黑色皮衣,單膝下跪向女友遞上訂婚鑽戒,女方則穿著一襲閃耀晚禮服、驚喜捂嘴,幸福瞬間被完美捕捉。

雅各布貝塔隆在貼文中寫道:「The beginning of the rest of our lives together.(我們開始共度餘生。)」女方也甜蜜回應:「一輩子的我們!我從未想過我的心能夠承載這麼多的愛,感受到如此深厚的情感。這是我所經歷過最純粹的幸福,我迫不及待地想要與我一生的摯愛共度餘生!」

▲雅各布貝塔隆送上鑽戒。(圖/翻攝自雅各布貝塔隆IG)