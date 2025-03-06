NJZ揭露「房時赫黑暗手段」遭報復禁止活動　ADOR喊冤：藝人誤會了～

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團NJZ（原稱NewJeans）自與公司ADOR爆發合約糾紛後，至今還沒圓滿解決，她們6日再次對外控訴遭到房時赫施壓，前公司插手干預不讓她們繼續活動。對此，ADOR稍早緊急回應，聲明裡強調藝人誤會了，並非以禁止活動為目的才申請假處分。

▲NJZ與ADOR紛爭還沒告一段落。（圖／翻攝自NewJeans Instagram）



NJZ日前宣佈正式切割ADOR，這段期間力求新的開始，但處處遭到施壓，她們於6日對外遭到前公司ADOR與房時赫欺壓的過程，透露ADOR進一步擴大了假處分的範圍，房時赫有意封殺她們的演出卻失敗，之後便不斷利用各種手段施壓，禁止NJZ的廣告活動，甚至作詞、作曲、演奏、歌唱等所有音樂活動及其他相關活動也一併禁止。

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不僅如此，NJZ指稱房時赫還利用輿論力量，試圖靠媒體報導貶低團體的價值。NJZ表示未來將積極面對假處分訴訟，並裁定的過程中再次確認解除合約的合法性，雙方正式走上法律對打戰。

▲NewJeans現以NJZ名稱活動。（圖／翻攝自NJZ官方IG）



只是NJZ的聲明，使得ADOR再度出聲，他們同日對外回應解釋，進一步擴大了假處分的範圍，是由於NewJeans發表了新歌、多了大型海外演出活動，不得已採取的措施，並非要禁止她們活動，而是以希望她們「跟ADOR一起」、「遵守合約」的目的才申請擴大假處分的範圍。

ADOR喊冤表示「就像過去已經公開表明過的立場，我們從未向演出主辦方施壓，也絕非出於報復而擴大假處分的申請範圍。」公司強調明日（7日）會在庭上說明一切藝人的地方，並尋求法院裁定ADOR仍是NewJeans的經紀公司的判定。雙方如今形成ADOR不願放手，但NJZ堅持離開的局面，各持不同意見，勢必又是場硬戰。