小孟老師／3月10日星座運勢　天秤出門朋友會請客！

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：重視信用承諾
感情：姻緣真心相愛
財運：看懂財務報表
幸運色：鐵灰色
貴人：雙子
小人：處女
工作：說好話得人緣
感情：有利勇敢示愛
財運：貴人相助週轉
幸運色：金黃色
貴人：天蠍
小人：魔羯
工作：微笑待人處事
感情：浪漫激情之夜
財運：外出朋友請客
幸運色：銀白色
貴人：牡羊
小人：金牛
【土象星座】
工作：同事互相幫忙
感情：閃電結婚可能
財運：兼差賺取外快
幸運色：鮮橘色
貴人：處女
小人：天秤
工作：職場良好互動
感情：溫馨珍惜伴侶
財運：賺錢機會多多
幸運色：古董白
貴人：射手
小人：天蠍
工作：反應能力快速
感情：愛人熱情擁抱
財運：業績收入增加
幸運色：鵝黃色
貴人：魔羯
小人：水瓶
【水象星座】
工作：受到主管認同
感情：愛情滋養心靈
財運：投資紅利增多
幸運色：寶藍色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：態度決定一切
感情：外出結識異性
財運：財運穩定上升
幸運色：小麥色
貴人：雙魚
小人：牡羊
工作：可望談成生意
感情：感情發展迅速
財運：有努力有收穫
幸運色：正紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
【火象星座】
工作：讓事業有進展
感情：伴侶互動甜美
財運：新創意新版權
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：水瓶
工作：事業大有助益
感情：珍惜短暫浪漫
財運：資金寬裕運作
幸運色：草綠色
貴人：金牛
小人：射手
工作：增加自我專業
感情：體貼討好伴侶
財運：投資目標精準
幸運色：艷紫色
貴人：獅子
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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