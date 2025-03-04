樂天三韓援齊聚台灣　3月7日正式跟粉絲見面

記者葉文正／台北報導

中華職棒36年即將在3月29日開打，而樂天桃猿所屬的樂天女孩也將在本週五齊聚，包括河智媛、禹洙漢、廉世彬等，將與30名樂天女孩一起在花博爭豔館亮相，希望粉絲能一同見證樂天首度邀來韓援的魅力。

▲河智媛周五將亮相。（圖／翻攝IG hajiwon.22）

樂天球團今宣布，2025年春季最令人期待的盛會即將震撼登場！全新的樂天女孩將帶來一場前所未有的視覺與感官盛宴，30位魅力四射的女孩將在花博爭豔館齊聚一堂，展現她們的無限風采。更令粉絲興奮的是，韓國最新夥伴——廉世彬、禹洙漢、河智媛的首度合體，這是樂天女孩史上最強陣容的華麗呈現。

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▲禹洙漢周五將亮相。（圖／翻攝樂天女孩臉書）

河智苑今天也談到對於來樂天應援的心得和期望，她表示：「對於這次來樂天桃猿應援，是學習和體驗臺灣文化的好機會。 此外，我也想盡快感受臺灣的應援文化和賽場氛圍，之前沒有太多海外經驗，所以今年應該會經常坐飛機。我也會展現滿滿的健康活力，帶給粉絲最好的狀態！」

▲廉世彬也是粉絲期待的成員。（圖／翻攝樂天女孩臉書）

但她也難免會有擔心的事情，河智苑說：「因為不太熟悉台灣的應援文化，我其實有點緊張。雖然準備的時間比較短，但為了能夠向粉絲們展現最好的一面，我一定會努力練習和學習！」