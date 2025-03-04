賈永婕「當101董座被打0分」　上任半年吐心聲：一點也沒有辛苦

記者王靖淳／綜合報導

女星賈永婕去年9月接下台北101董事長職位後話題不斷，如今也邁入半年的時間，今（4）日她在社群發文分享上任後一點也不覺得辛苦，同時也透露之前有人幫她的表現打0分。為此她坦言好奇大家會給她幾分，「該不會是打分數的人自己看不懂吧！不過我真很好奇大家幫賈董打幾分？至少不會零分吧！緊張緊張。」

▲賈永婕接任台北101董事長半年。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

面對接任台北101董事長的職務邁入半年，賈永婕坦言覺得時間過得好快，同時也透露，平時走在路上都會有民眾前來給她加油打氣，不過其實她不會感到辛苦，反而覺得上任後玩得超開心，「其實我玩得超開心的，一點也沒有辛苦。各種抓馬（drama）就是各種有趣。」

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▲賈永婕分享上任半年的心情。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕表示好奇大家會給她的表現打幾分，並透露對於之前有人給她0分感到訝異，甚至質疑打分數的人，可能看不懂她的作風，「登愣⋯⋯我的媽呀也太低了吧！該不會是打分數的人自己看不懂吧！」最後，她強調對自己有信心，邀請網友留言幫她打分數。貼文曝光後，立即掀起熱議題，同時也吸引網友們紛紛稱讚她，「妳最棒」、「超過100分」、「跟101大樓一樣高分。」