汪小菲爆「雨中下跪」不是為了大S！失控原因曝「與馬筱梅大吵」

▲之前汪小菲「雨中下跪」，結果被爆其實是因跟現任妻子馬筱梅大吵。（翻攝網路）

圖文／鏡週刊

有別於上次大S才驟逝的崩潰，汪小菲這次與馬筱梅來台「上戰場」與S家打官司，還拍攝了快樂遊雙北的觀光影片，與老婆馬筱梅、女兒暢玩碧山巖、深坑老街。不過本刊聽聞周遭的親友透露，其實夫妻之間爭執起來頗為驚悚，比如之前有人捕捉到汪小菲雨中下跪的畫面，根本只是他跟馬筱梅大吵完的戲劇性後果。

據友人透露，汪小菲與馬筱梅的情緒都起伏頗大，尤其有了口角之後，往往一發不可收拾；上回汪小菲雨中漫步與下跪，外界都覺得他是對已故前妻大S的深情，不過最新消息傳出「雨中下跪」為的是現任妻子馬筱梅，其實當天兩人因故爭吵，男的因此公然失控。

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▲汪小菲近日帶著老婆與女兒爽玩台灣。（翻攝網路）

不過這次影片當中，檯面上汪小菲依然與馬筱梅看似要好，比如到北市內湖的碧山巖，然後站在高處俯瞰「中國台北」的景色更大讚：「這裡可以看到整個台北，還能欣賞飛機起降。」隨後，汪小菲一家轉往新北的深坑老街，開心享用美食之餘也有夫妻恩愛畫面，汪小菲也感嘆：「這臭豆腐真的有臭！」

從旅遊的影片看來，汪小菲與馬筱梅一家玩得盡興，也感覺得出他已很快走出前妻驟逝的傷痛，引來網友滿滿正反不一的評價。回顧近期出遊都僅見女兒而沒兒子，有說法汪小菲本來就「重女輕男」，跟女兒比較親然後疏遠兒子。玩完之後，目前汪小菲回到北京，仍把一對兒女留在台灣由保母照顧，據聞是為了孩子考量。



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