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獨家／王大陸再涉刑案第二季沒了　《艾嘉食堂》製作人B2要他好好面對

記者葉文正／台北報導

王大陸不僅逃避兵役遭逮，如今又涉及殺人未遂，並移送檢方，演藝事業遭受強烈重創，而他在台灣參加的唯一實境節目《艾嘉食堂》即將有第二季，但製作人B2今天回應表示：「還沒討論到他，也希望他好好面對。」

▲▼《艾嘉食堂》記者會-王大陸。（圖／記者周宸亘攝）

▲《艾嘉食堂》王大陸曾是主要成員。（圖／記者周宸亘攝）

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王大陸原本演藝事業一帆風順，而且在華人圈風火火發展，去年也曾參加實境節目《艾嘉食堂》演出，與張艾嘉、楊祐寧、柯佳嬿等明星一同在蘇美島打拼，但今天B2表示：「原本今年就要開拍第二季，但因故延期，演員卡司都在醞釀中，尚未討論到他。」不過B2認為，原本王大陸可以等當完兵繼續發展，但如果現在又有新的案子，那就是好好面對，不過第一季並未受到影響，已經都談成合約在各平台播出。

▲▼《艾嘉食堂》記者會-楊祐寧、柯佳嬿、王大陸。（圖／記者周宸亘攝）

▲《艾嘉食堂》楊祐寧(左起)、柯佳嬿、王大陸。（圖／記者周宸亘攝）

而節目靈魂人物就是影后張艾嘉，當時張艾嘉還透露，王大陸都會找她兒子奧斯卡出去玩，到天亮才回家，把年輕人私下糗事爆出來。如今B2指出，第二季張艾嘉依然是靈魂人物，其他人物都還需要討論才能定案。

▲▼楊祐寧、王大陸上《星光雲!RUN新聞》宣傳《艾嘉食堂》。（圖／ETtoday）

▲楊祐寧、王大陸上《星光雲!RUN新聞》宣傳《艾嘉食堂》。（圖／ETtoday）

《艾嘉食堂》播出時，但王大陸的雞蛋糕擺盤像是「藝術品」一般，讓人難以理解，楊祐寧看了笑說：「拿湯匙給我，我都會想把王大陸砸死！」結果王大陸竟然趁楊祐寧不注意直接把「藝術擺盤」雞蛋糕送上桌，讓楊祐寧直呼：「不能換人嗎！」B2則認為，私下的王大陸是個很好的小孩，也很敬業，發生這樣的事並沒有預期到。

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王大陸, 張艾嘉, B2

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