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47歲挺孕肚照樣爬山　洪小玲遭醫生警告「寶寶快見人了」

記者許逸群／台北報導

演過許多角色，但「身為張小妹母親」卻是洪小鈴一輩子都無法殺青的角色。第一次的胎動，讓她第一次有了從女兒變成母親的真實存在感，也意識到現在開始，不能只考慮自己了。《嬰兒與母親》雜誌特別邀請她拍攝3月號封面，分享成為母親的幸福。

▲▼47歲女星洪小鈴懷孕仍維持相當好的體態。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

▲47歲女星洪小鈴懷孕仍維持相當好的體態。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

46歲高齡懷孕的她（現47歲），平時喜歡潛水、爬山的她，某次產檢時，醫生突然問她：「最近是不是壓力很大？」洪小鈴回說：「沒有呀！跟平常一樣去爬山，而且都沒有感到什麼不舒服。」這一說把醫生嚇一跳，連忙勸她緩一緩「因為妳的胎位已經有點往下，再往下的話，寶寶就要出來見人了！」

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被醫生禁止爬山後，洪小鈴才意識到：「我現在身體有著另一個生命，然後其實真的是有很多事情不能做，才意識到，喔！她也慢慢地一天天長大，我的肚子也開始隆起來了，她真的跟我存在。」不能再像以前一樣，只考慮到自己，做什麼就要先以寶寶為主。

▲▼47歲女星洪小鈴懷孕仍維持相當好的體態。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

▲女星洪小鈴拍攝母嬰雜誌封面照。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

身為高齡孕婦，所有的檢查洪小鈴都認真去做了，讓人欣慰的是檢查指數一切正常，醫生都說只要不要運動過量，一切沒問題！而且，最讓人羨慕的是增加的體重完全長在寶寶身上，看洪小鈴的手臂、腿，還是細得像少女一樣，完全看不出是孕婦。

本來以為鋼鐵直男老公會是豬隊友，沒想到竟然是很會照顧人的神隊友！有了女兒之後，老公變得比她還細心，尤其是當老公親眼看到寶寶的胎動，那一刻身為爸爸的自覺彷彿覺醒了，不但會溫柔地低頭貼在肚皮跟寶寶說話，性情也變得更包容、體貼且細心。

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