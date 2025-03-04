TWICE多賢「人生首部電影」與台灣有關！　子瑜感動哭了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓青春電影《妳是我眼中的蘋果》（You Are the Apple of My Eye）原版為台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》，女主角找來天團TWICE成員多賢參演，此部電影是她首度參戰大銀幕，隊友不斷為她加油打氣，台灣成員子瑜更感動地說：「在看電影時也很想哭，但也感到很心動，電影後半也覺得很溫暖感動。」稱讚多賢出現的場景都非常美。

▲TWICE多賢首度參戰電影圈，第一部作品就是翻拍台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》的《妳是我眼中的蘋果》。（圖／車庫娛樂提供）



TWICE成員多賢首度躍上大銀幕主演電影《妳是我眼中的蘋果》，收到成員的應援，她感動地說：「成員們都很期待、好奇這部作品，她們看了預告後，都在聊天群組問說什麼時候要上映，有了她們的打氣後，覺得自己更該好好加油！」

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▲子瑜看完電影感動哭了。（圖／翻攝自子瑜IG、車庫娛樂提供）



由於電影是翻拍台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》，讓子瑜更是心有戚戚焉，她直呼「心情真的很不一樣」，雖然天天與多賢見面，但當看到對方以演員身份出現，還是很不習慣，「今天看完電影後，我也想回到青春的回憶，在看電影時也很想哭，但也感到很心動，電影後半也覺得很溫暖感動。而且多賢姐出現的每個畫面真的都好美，準備的過程一定很累人，真的辛苦了。期待之後能看到更多多賢姐的作品！」

為何會找來TWICE多賢詮釋女主角「善雅」？導演曹英明表示：「在設定角色時，腦中所浮現的初戀形象就是多賢演員的模樣。其實以前在讀書時，學校就有像『善雅』這樣的學生，外表漂亮白淨，談吐成熟，也很會讀書，這讓我一直想到多賢演員，因此就決定請她詮釋這個角色。」

▲▼TWICE多賢特地與振永創作了《妳是我眼中的蘋果》片尾曲。（圖／車庫娛樂提供）



特別的是，振永和多賢還為了《妳是我眼中的蘋果》創作片尾曲，振永對此表示：「我們倆一起作詞作曲，能以主角的身分共演已別具意義，沒想到還能一起作曲，真的覺得很榮幸。一起作詞作曲時真的很開心，我們倆最了解電影中兩位主角的想法，因此就將他們的想法融入歌曲中，希望有透過這首歌好好地表現出來。」



多賢也表示：「之前我曾作詞，但作曲是第一次，對我而言很有意義。作詞作曲的過程真的很有趣，我們以『振宇』和『善雅』的心情去寫歌詞時，真的寫得很順，之後感覺也會常聽這首歌，在作詞作曲的過程中，也覺得自己對這部電影是真心的。」青春愛情鉅獻《妳是我眼中的蘋果》3月21日在台上映。