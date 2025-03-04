《換乘》東鎮、多惠來台路邊辣舞！　台粉認出「熟悉工地」：中山區

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「天花板」戀愛實境秀《換乘戀愛》找來前任一起出演節目，第3季裡交往10年的情侶檔多惠、東鎮最終復合，粉絲都敲碗能看到兩人結婚的結局，成為觀眾喜愛的一對CP。沒想到，兩人近日來到台灣旅遊，3日貼出一則在台北熱舞的影片，粉絲立刻認出是「施工中的中山區」，大批網友朝聖留言「歡迎來到台灣」。

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▲多惠貼出來台旅遊的實況，旅伴就是男友東鎮。（圖／翻攝自多惠IG）



多惠與男友東鎮於3日來到台灣，她在IG限時動態貼出旅遊記，先去朝聖了知名小籠包連鎖餐廳，接著又到咖啡廳享受休閒的下午時光，接近傍晚時，曾是偶像練習生的兩人，更「技癢」在路邊挑戰起舞蹈短片錄影，有趣的是，她爆笑虧男友：「不是，明明說不想跳，怎麼跳得這麼努力！」

▲▼東鎮、多惠情侶倆在中山區熱舞。（圖／翻攝自多惠IG）



影片裡，多惠將白色牛仔上衣脫掉，露出淡紫色的細肩背心，並展現纖細好身材，與男友東鎮在路邊隨機拍了一則舞蹈短片，兩人都有舞蹈底子，吸睛的影片很快引來粉絲關注，眼尖的台灣粉絲也發現熟悉工地背景，就是正在施工中的中山區。

不僅如此，影片下方還有韓國網友留言「這是台灣對嗎？」她本人回應「對！」證實了人正在台灣。也有台灣網友在路上巧遇情侶檔，兩人親切與粉絲合照，引起一陣迴響，驚呼「他們兩個來台灣玩了」！