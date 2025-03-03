安心亞同時被2男追求「初戀VS竹馬」　他認了信一見鍾情：心跳加速

記者黃庠棻／台北報導

《火車來去》昨（2）日播出第九集、第十集，進入劇情關鍵轉折高潮，文秀（安心亞飾）、武雄(鍾承翰飾)、有福（許孟哲飾）三人的情感關係話題延燒，引來觀眾熱烈討論。

▲安心亞、鍾承翰、許孟哲在《火車來去》陷入三角戀。（圖／華視、公視台語台提供）

文秀（安心亞飾）和有福（許孟哲飾）的假情侶被大明星玉霞（徐千京飾）識破後，對方惱羞成怒，對文秀的欺壓變本加厲，武雄見文秀傷痕累累，心疼又心痛，他不再忍氣吞聲並挺身守護文秀，而他的築夢之旅也被迫告一段落，而有福見武雄如此犧牲，不禁慎重考慮是否該成全。

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▲徐千京在《火車來去》不斷欺負安心亞。（圖／華視、公視台語台提供）



劇中武雄陷入前路迷茫的困境，鍾承翰感同身受，談到面對低潮時，他都會先嘗試停下腳步調整，感慨道「但還是要對自己的夢想有熱情，保持專注、不放棄的精神，才能繼續走下去。」

▲安心亞、鍾承翰、許孟哲在《火車來去》陷入三角戀。（圖／華視、公視台語台提供）

石知田也有感而發「我母親過世的時候，我對於未來也是蠻迷茫的。」每一個成功都有著母親在身旁，但一切卻戛然而止，讓他不知要為何而努力，一度陷入低潮懷疑自己的未來，石知田表示「覺得想要讓自己燃燒，可是卻燒不起來。直到被朋友提醒若不能燃燒，不是更應該去找木柴嗎？」他才恍然大悟，如果害怕火焰熄滅而守在原地沒有幫助，只有動起來去為每一個當下努力，才能一直持續下去。



在《火車來去》中，文秀面對武雄跟有福的雙雙表白十分糾結，一邊是一見鍾情的悸動，一邊是日久生情的深厚羈絆，劇中兩條相左的感情線也引發主演們的熱烈討論，鍾承翰認為「我比較傾向一見鍾情，因為那種悸動，會讓人心跳加速，可以明確感覺到自己對對方的好感，就會去期待往後的發展跟追求。」

▲安心亞、鍾承翰、許孟哲在《火車來去》陷入三角戀。（圖／華視、公視台語台提供）

而談到現實中是否會和劇中有福一樣默默守候癡等，許孟哲表示「這個真的很難說，要繼續堅持，還是瀟灑放手，應該要看對象的態度才能決定。」面對火車CP的感情線，兩位主演都暢聊各自的感情觀，也讓人更加期待劇情後續的發展。

▲安心亞、鍾承翰、許孟哲在《火車來去》陷入三角戀。（圖／華視、公視台語台提供）



即將於3月9日播出的《火車來去》第十一集，方凱導演跟阿華特地來關心失意的武雄，在導演的鼓勵跟開導下，武雄終於重拾對電影的熱情，並決定從拍電影前導的短片開始著手，他找來文秀、文娟、有福一起討論拍攝題材，在四小福的集思廣益下，武雄的電影之路會有什麼樣的進展？敬請鎖定《火車來去》，每週日晚間8點在公視臺語台、10點於華視主頻播出全新兩集，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。

▲《火車來去》播出後收到不少好評。（圖／華視、公視台語台提供）