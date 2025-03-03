鮪魚認了「亂談兩段關係」！撐半年就分手 壓抑：對戀愛純粹度下降

記者潘慧中／綜合報導

鮪魚（徐瑋吟）儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享日常點滴。她3日清晨便在社群網站坦言，曾經在朋友建議下，「嘗試亂談了兩段關係」，接連分手後才發現根本不該亂開始這兩段關係。

▲鮪魚難得吐露心事。（圖／翻攝自Threads／weiyin.com.tw）



鮪魚透露過去的感情大多是4年、6年的長跑戀情，直到第3段戀情結束後，朋友建議她應該嘗試「亂談幾場戀愛」，以更清楚了解自己真正不喜歡的類型。因此，她開始嘗試亂談戀愛，但都在短時間內結束關係。

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▲鮪魚承認亂談過兩段戀愛。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）



鮪魚坦言，這兩段戀情都未能持續超過半年，甚至在一開始她就已經有了「最多撐半年」的心理準備。雖然戀愛中的甜蜜時光仍讓她感到愉悅，但當遇到價值觀不同的情況時，她明顯感受到自己的壓抑，這也讓她更加確信這樣的關係不會長久。

▲鮪魚接連分手後才發現根本不該亂開始這兩段關係。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）



經過深思後，鮪魚認為自己其實不該「亂開啟」這兩段關係，因為經歷過有毒的戀愛後，人對於戀愛的純粹度會降低。她認為，除非遇到能幫助自己找回戀愛純粹感的對象，否則將需要花更多時間去自我修復。

鮪魚Threads全文：

以前每段感情都是四年、六年那種長跑

直到第三任只談了兩年分手後

有位朋友建議我應該亂談幾場戀愛

才能更清楚知道自己真正不喜歡什麼

於是

我嘗試亂談了兩段關係

而這兩段關係都在半年內結束

甚至在一開始我就很清楚知道自己最多撐半年

因為相處時就感受到價值觀上的不同

當然處於享受戀愛的狀態時還是很愉悅的

可一但碰到事件就會清楚感受到自己的壓抑

再後來花了點時間思考

發現自己根本不該亂開啟這兩段關係

因為經歷過有毒的關係後

人對於戀愛的純粹度會下降

除非你很幸運能遇到幫助你找回純粹的人

不然就需要花更多的時間才能自我修復