官方特放多賢《那些年》爆哭片段！　首挑戰演技令網驚嘆：演得很好

韓團TWICE成員多賢首次挑戰電影演技,主演韓版《那些年,我們一起追的女孩》(《妳是我眼中的蘋果》)女主角善雅,片商於2月20日公開的多賢爆哭片段,近日在論壇掀起熱烈討論。

在STUDIO TAKE於2月20日公開的「連我也跟著心痛的善雅痛心時刻」片段,可見振宇(振永 飾)向善雅(多賢 飾)奔跑過去。善雅臉上爬滿了淚水,哭訴著自己考砸了大學修學能力試驗,還犯了從沒有過的失誤:「我該怎麼辦才好?我唯一擅長的就只有讀書了啊……」說到這裡,所有悲傷情緒大爆發,哭得眼睛全是紅的。

影片下的留言區中全是對多賢演技的稱讚,「這是多賢第一部電影作品,但她的發音非常好」、「沒有多想什麼地看著看著連我也一起傷心了……原來讓看的人也被傳染相同感受就是這種感覺啊」、「多賢演技很好欸」。同時,這個片段也被傳到論壇theqoo,網友也是一片好評,「很不錯欸!不是很明顯的『眼淚演技』,而是真的就像一般人在哭的樣子」、「講台詞的部分也處理得很好,很不錯」。

事實上,多賢受訪時曾坦承首部電影作品就擔綱女主角,難免會有壓力,但也有充滿挑戰的興奮感:「這是我第一次挑戰演戲,所以特別想做好,也很感謝這次的機會,我知道這是非常珍貴的經驗。」

多賢在拍攝期間還要同時跑TWICE的團體活動,作為男主角也是偶像出身的振永非常貼心:「前輩過去也曾兼顧團體和演戲,所以他特別理解我的狀況,還會幫我對台詞。他的體貼讓我學到很多,像是這次我們還合作了電影的OST,這也是我首次嘗試作曲。」

TWICE的成員們也給予了多賢滿滿的支持,特地準備了花束和手寫信,在首映會現場為她應援。多賢回憶:「她們帶著可愛的吊飾和專門為我訂製的蛋糕,還寫了信為我加油,光是來看電影就已經讓我很感動,沒想到還特地發了長文訊息鼓勵我,說為我感到驕傲,這讓我非常感謝。」

