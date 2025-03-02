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官方特放多賢《那些年》爆哭片段！　首挑戰演技令網驚嘆：演得很好

記者張筱涵／綜合報導

韓團TWICE成員多賢首次挑戰電影演技，主演韓版《那些年，我們一起追的女孩》（《妳是我眼中的蘋果》）女主角善雅，片商於2月20日公開的多賢爆哭片段，近日在論壇掀起熱烈討論。

在STUDIO TAKE於2月20日公開的「連我也跟著心痛的善雅痛心時刻」片段，可見振宇（振永 飾）向善雅（多賢 飾）奔跑過去。善雅臉上爬滿了淚水，哭訴著自己考砸了大學修學能力試驗，還犯了從沒有過的失誤：「我該怎麼辦才好？我唯一擅長的就只有讀書了啊……」說到這裡，所有悲傷情緒大爆發，哭得眼睛全是紅的。

外送稿用　▲▼多賢。（圖／翻攝自YouTube／STUDIO TAKE）

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▲多賢在《妳是我眼中的蘋果》中爆哭片段獲好評。（圖／翻攝自YouTube／STUDIO TAKE）

影片下的留言區中全是對多賢演技的稱讚，「這是多賢第一部電影作品，但她的發音非常好」、「沒有多想什麼地看著看著連我也一起傷心了……原來讓看的人也被傳染相同感受就是這種感覺啊」、「多賢演技很好欸」。同時，這個片段也被傳到論壇theqoo，網友也是一片好評，「很不錯欸！不是很明顯的『眼淚演技』，而是真的就像一般人在哭的樣子」、「講台詞的部分也處理得很好，很不錯」。

事實上，多賢受訪時曾坦承首部電影作品就擔綱女主角，難免會有壓力，但也有充滿挑戰的興奮感：「這是我第一次挑戰演戲，所以特別想做好，也很感謝這次的機會，我知道這是非常珍貴的經驗。」

多賢在拍攝期間還要同時跑TWICE的團體活動，作為男主角也是偶像出身的振永非常貼心：「前輩過去也曾兼顧團體和演戲，所以他特別理解我的狀況，還會幫我對台詞。他的體貼讓我學到很多，像是這次我們還合作了電影的OST，這也是我首次嘗試作曲。」

▲▼多賢。（圖／翻攝自Instagram／dahhyunnee）

▲多賢在殺青後上傳眾演員合照。（圖／翻攝自Instagram／dahhyunnee）

TWICE的成員們也給予了多賢滿滿的支持，特地準備了花束和手寫信，在首映會現場為她應援。多賢回憶：「她們帶著可愛的吊飾和專門為我訂製的蛋糕，還寫了信為我加油，光是來看電影就已經讓我很感動，沒想到還特地發了長文訊息鼓勵我，說為我感到驕傲，這讓我非常感謝。」

▼TWICE成員特別到首映會支持多賢。（影片／取自X／pinkmuhly_vids，如遭刪除請見諒）

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關鍵字

TWICE, 多賢, 那些年我們一起追的女孩, 妳是我眼中的蘋果

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