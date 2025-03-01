《校園瘋神榜》主持人三野文太辭世！享壽80歲…吃牛舌噎住送醫昏迷

記者陳芊秀／綜合報導

日本綜藝界天王三野文太（みのもんた）1日凌晨辭世，享壽80歲。曾主持《校園瘋神榜》、《搶救貧窮大作戰》、《日本妙國民》等知名節目，在台灣也頗有人氣，2020年離開主持界，後來證實是罹患帕金森氏症，而今年1月爆出在燒肉店用餐噎住喉嚨送醫昏迷，如今離世日網也不斷留言悼念。

▲日綜藝天王三野文太辭世。（圖／翻攝自日網）

據日媒《日刊體育報》報導，三野文太1月中旬在東京某家燒肉店用餐，因被牛舌噎住後緊急送醫，之後一直處於心肺停止的狀態。家屬透露，葬禮將以親屬限定的家族葬形式舉行，並不會安排公開的追悼會或告別式。

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三野文太從主播轉戰綜藝圈，憑著幽默的口條走紅，90年代主持多個長壽綜藝節目，包括台灣觀眾熟知的《校園瘋神榜》、《搶救貧窮大作戰》、《日本妙國民》等，加上節目獲得高收視，還有「收視男」的封號。他曾以「單週直播出鏡時間最長的主持人」（21小時42分）被列入金氏世界紀錄。

儘管三野文太位居綜藝天王，2013年發生二兒子（時任日本電視台員工）因涉嫌盜竊被捕（後來不起訴），導致他辭去大部分節目主持工作，隨後更全部辭去所有節目。他2021年曾因《校園瘋神榜》復活特別節目，以「校長」身份驚喜亮相「未成年宣言」單元，向V6成員表達感謝，並大聲喊道：「V6的大家，26年來辛苦了！謝謝你們！」這一幕令台上嘉賓與觀眾深受感動。而一帶傳奇主持人就此人生謝幕，但他的影響力也在日本電視史留下不滅的紀錄。