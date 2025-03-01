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安心亞《火車來去》變身「空中飛人」　吊鋼絲來真的：全身軟趴趴

記者蕭采薇／台北報導

台語劇《火車來去》安心亞為了讓鍾承翰拍片順利，臨危受命接受當武打替身的挑戰，想不到兩人的互動，竟讓對武雄有好感的女明星相當吃味，進而對文秀百般刁難，為了該橋段，安心亞拍攝無數次被鋼絲吊著飛來飛去的場面，也讓下戲後的她大喊吃不消。

▲《火車來去》安心亞拍攝數次被鋼絲吊著飛，下戲後大喊吃不消。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》安心亞拍攝數次被鋼絲吊著飛，下戲後大喊吃不消。（圖／公視台語台、華視提供）

安心亞坦言：「本來很喜歡吊鋼絲的，後來發現吊鋼絲時再加上打功夫真的很痛苦，力氣、力量跟力道在身體被吊起來時，很難使力，做一個動作，可能要用洪荒之力才能做到那個動作。已經不是腳軟的問題了，是全身軟。」藉此她也向替身演員表達敬佩的心情，「其實一直就能同理臨演或替身的辛苦付出，這次戲中自己演替身時，更是能深刻體會這樣的辛苦。」

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▲《火車來去》安心亞拍攝數次被鋼絲吊著飛，下戲後大喊吃不消。（圖／公視台語台、華視提供）

▲鍾承翰國、高中都收過情書，也碰過女生下課後到教室外看他。（圖／公視台語台、華視提供）

相比被刁難，劇中鍾承翰則是因為被女明星喜歡而有了當導演的機會，當被問及現實中遇到女生倒追會以什麼樣的形式回應？鍾承翰也表示：「我會不好意思，但也會說清楚。」並透露自己國、高中都收過情書，也遇過女生下課後就到班級外面來看他的情況，「雖然我個性比較害羞一點，但喜不喜歡對方這件事我還是會直接說出口。」

▲《火車來去》安心亞拍攝數次被鋼絲吊著飛，下戲後大喊吃不消。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》侯彥西（右）敲邊鼓要鍾承翰（左）盡地主之誼。（圖／公視台語台、華視提供）

《火車來去》劇中，除了有安心亞當替身，許孟哲也為了鍾承翰，有了充當臨演的橋段，只見他被刀殺了後還演了長達25秒才死，最後因為太拖戲慘遭換角，令觀眾印象深刻。戲外許孟哲笑分享拍攝過程，表示當下導演只有下達一個指令「拖一下，不要那麼快死。」

▲《火車來去》安心亞拍攝數次被鋼絲吊著飛，下戲後大喊吃不消。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》安心亞為了不被為難，與許孟哲當「假情侶」。（圖／公視台語台、華視提供）

為此許孟哲才會繞來繞去，營造一個「到底是要不要死」的感覺，最後又覺得必須要一個華麗Ending，才會有劇中在死之前還做一個前滾翻的動作，他大笑表示：「那一刻連自己都覺得太超過可能真的會被導演喊卡，所以就躺下了。」

▲《火車來去》安心亞拍攝數次被鋼絲吊著飛，下戲後大喊吃不消。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》許孟哲戲裡為了鍾承翰充當臨演，因太拖戲慘遭換角。（圖／公視台語台、華視提供）

而許孟哲也分享曾有過在拍跟流氓嗆聲戲的時候，被臨演的浮誇表演搞到笑場的經歷。回憶當時拍攝情形，他表示：「當時對方聽我們每一句話都有一個很誇張的表情或是動作，很難不注意到他，後來拍了幾個鏡頭都因為內心一直在憋笑，嗆聲的情緒不夠，才跟導演說能不能把那個小弟調到後面一點，不然真的太搶戲了。」

▲《火車來去》安心亞拍攝數次被鋼絲吊著飛，下戲後大喊吃不消。（圖／公視台語台、華視提供）

▲徐千京劇中百般刁難擔任替身的安心亞。（圖／公視台語台、華視提供）

 

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