《難哄》《愛你》2現偶陸劇收視開打！導演都是台灣人…他是星二代

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《難哄》自2月18日開播後，帶動一波現代偶像劇的熱潮，包括張凌赫、徐若晗的《愛你》，以及檀健次、李蘭迪的《濾鏡》都相繼播出，而《難哄》收視熱度是3部現偶劇最高。而巧合的是，《難哄》與《愛你》都是出自台灣導演打造，《難哄》出自執導無數夯劇的瞿友寧，《愛你》的車亮逸是攝影師出身，還是高顏值星二代。

▲熱播中兩部陸劇《難哄》、《愛你》，導演都是台灣人。（圖／翻攝自微博）

難哄／瞿友寧、姜瑞智

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《難哄》播出後評價兩極，瞿友寧身兼導演編劇兩大重任，瞿友寧的代表作包括台劇《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》，和陸劇《親愛的，熱愛的》，並且是電影《刻在你心底的名字》的監製，《刻在》電影票房破億。陸網認為他擅長製造故事氛圍感，劇集在重慶拍攝，觀眾覺得導演將重慶的街道、麵店酒吧拍出生活味又不失浪漫，還有唯美的轉場、分鏡鏡頭，連男主角白敬亭也說：「導演拍到我很多人生鏡頭，從來沒有覺得自己這麼帥。」不過劇集多場性騷擾片段引發爭議，劇組雖火速刪除對應，但網友仍批評不斷，台灣導演的鏡頭審美、尺度的判斷一一面臨陸網的「審判風」討論。

▲《難哄》氛圍感唯美浪漫，爭議劇情也引發討論。（圖／翻攝自微博）

而且《難哄》聯合導演還是BL劇名導姜瑞智。姜瑞智過去執導《永遠的第一名》、《第二名的逆襲》、《關於未知的我們》都掀起追劇熱潮，還是電影《角頭》系列的導演，去年（2024）執導《角頭—大橋頭》票房突破2億台幣，成為2024台片票房冠軍。

▲瞿友寧執導無數熱門偶像劇。（圖／翻攝自微博）

愛你／車亮逸

《愛你》改編自笙離的小說《愛你，是我做過最好的事》，描述患失眠症的五星級飯店經理，求助中醫師，並譜出一段曖昧甜蜜的戀情。劇集播出後，被讚鏡頭設計一絕，透過畫面暗示渣男與暖男的差異，並拍出櫻花樹下邂逅的浪漫場面。

▲《愛你》鏡頭語言被讚一絕，拍出櫻花樹下邂逅的浪漫場面。（圖／翻攝自微博）

導演車亮逸還是星二代出身，媽媽是資深女星陳莎莉，爸爸是演員車軒，擁有模特兒高顏值與結實身材。而他原本是攝影師，畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，在台灣參加電影《大尾鱸鰻》、《犀利人妻最終回：幸福男．不難》後，轉戰大陸戲劇圈，加入拍攝郭敬明電影《小時代》、《爵跡》，在、《晴雅集》擔任攝影指導。他首度執導的大陸偶像劇是《失笑》，於2024年播出，《愛你》是他執導的第二部偶像劇。

▲《愛你》導演車亮逸是星二代，媽媽是陳莎莉。（圖／翻攝自微博）