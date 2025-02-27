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鄭爽遭爆料為綠卡「當美國富豪小三」！　親發聲哽咽：我得罪誰？

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星鄭爽曾是一線演員，主演《微微一笑很傾城》和《一起來看流星雨》爆紅，卻在2021年捲入了代孕棄養及逃漏稅醜聞，形象一落千丈，最終遭遇全面封殺。近4年來，她一直未在螢光幕前露面，據傳滯留在美國，無法返鄉。近日，有網友在微博上爆料，鄭爽為了獲得美國綠卡，成為一名已婚富豪業延偉的小三，引發了網友的熱烈討論。

▲▼鄭爽。（圖／翻攝自Instagram／shuang_mythichy）

▲鄭爽被爆料成為富豪小三，只為了拿到美國綠卡。（圖／翻攝自Instagram／shuang_mythichy）

針對爆料，鄭爽的工作室「小鄭子事務部ZS」迅速發文駁斥，直呼是無稽之談：「作孽作得越心安理得，報應來得越乾脆俐落。」鄭爽也錄製了一段音檔，表達自己的立場，音檔中情緒激動並哽咽道：「大家好，我是鄭爽，請相信我，我敢肯定自己是清白的。我自力更生，絕不會去做小三。」希望能夠還自己清白，並強調自己一直堅守原則。

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▲鄭爽工作室發文澄清，否認謠言。（圖／翻攝自微博）

▲鄭爽工作室發文澄清，否認謠言。（圖／翻攝自微博）

鄭爽在音檔中進一步表示，不理解為何會引來這樣的謠言，並質問道：「你們覺得我得罪了誰嗎？我真的有這樣做過嗎？」她強烈呼籲各界停止對她的抹黑，並希望有關部門能夠重視她此前的報案，協助她澄清事實。她最後也提到，希望大家能夠繼續相信她，支持她度過這段艱難時期。

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