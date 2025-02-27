快訊／奧斯卡影帝金哈克曼離世！　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中

記者蕭采薇／綜合報導

95歲的奧斯卡影帝、好萊塢傳奇演員金哈克曼（Gene Hackman）息影多年，27日卻傳出不幸消息，他與63歲的日裔妻子荒川貝琪（Betsy Arakawa）被發現雙雙陳屍家中，連寵物愛犬一同離世，消息震驚全球影迷。

▲好萊塢傳奇演員金哈克曼（Gene Hackman）被發現陳屍家中，享耆壽95歲。（圖／達志影像／美聯社）

據綜合外電報導，金哈克曼和荒川貝琪美國時間26日下午被發現陳屍在聖塔菲的家中，當地警方於27日證實，在屋內同時發現夫妻二人的遺體，還有兩人的愛犬皆已身亡，一屋三命。警方表示，現場沒有他殺的跡象，但並未進一步透露死因。

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▲金哈克曼和小32歲的日裔妻子荒川貝琪1991年結婚，沒想到兩人卻共赴黃泉路。（圖／達志影像／美聯社）

金哈克曼曾兩度獲得奧斯卡肯定，他在2004年息影後，個性低調的從此幾乎消失在螢光幕前，甚至也搬離五光十色的洛杉磯，選擇到新墨西哥州的聖塔菲居住，而他一月底才剛過95歲生日。金哈克曼的妻子荒川貝琪是日裔鋼琴家，相差32歲的兩人在1991年結婚，感情一直很好，卻沒想到夫妻也共赴黃泉路。

去年才有媒體目擊到兩人現身餐廳用餐，老夫老妻的互動看來十分溫馨和甜蜜，這也是世人最後一次看到他們的近況。上回他們公開露面，已經是2003年的金球獎頒獎典禮。金哈克曼最後的作品是2004年的《歡迎來到穆斯波特》，之後他便不再接戲，2008年受訪時也正式宣布息影，對娛樂圈絲毫沒有眷戀。