曾智希證婚儀式藏洋蔥！陳志強會場「主桌留空位」只放一朵康乃馨

記者黃庠棻／台北報導

女星曾智希在2022年宣布和陳志強結婚，平時會在社群記錄小倆口的生活，十分的甜蜜，日前兩人雙雙透過社群曬出身穿婚紗及西裝的23秒婚禮預告片，以及一系列婚紗照，夫妻倆於今（27）日補辦婚禮，稍早下午證婚儀式的畫面也公開， 幸福的氛圍感染了眾人。

▲曾智希、陳志強婚禮照公開。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）

下午證婚儀式時，曾智希與陳志強在5位伴郎、伴娘的見證下，交換戒指與互訴誓言，謝承均遞上誓言卡；林萱瑜則負責遞上戒指。其實，曾智希的爸媽在45年前結婚時並沒有辦婚禮，她特別在27日安排父母先走紅毯進場，給了媽媽一個圓夢的機會。

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▲曾智希、陳志強婚禮照公開。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）

至於陳志強的家人，由於媽媽已經離世，他在母親過世前有承諾對方「將來在婚禮上一定要有媽媽的位置」，所以他特地在主桌自己的位子旁邊留了一個空位，桌上放了一朵康乃馨代表媽媽，他感性說道「媽媽也到了我的婚禮現場沒缺席。」

▲曾智希、陳志強婚禮照公開。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）

不僅如此，曾智希、陳志強婚禮席開53桌，邀請的藝人超過100位，座上嘉賓包含陳美鳳、吳宗憲、沈玉琳、曾國城、徐乃麟、包小松、包小柏、周曉涵、江國賓、江宏恩、方馨、黃少祺、康康、郭子乾、李國毅、曾莞婷、温昇豪、翁立友、王彩樺、王仁甫、王瞳、楊千霈、楊銘威等。

