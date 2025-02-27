《全明星3》貝童彤「體脂維持21%」！公開8易瘦習慣 宵夜嘴饞這樣吃

記者潘慧中／綜合報導
貝童彤結婚後育有一個女兒，近年在《全明星運動會》第3季的表現令人印象深刻之外，她坦言自從錄完節目，體脂率就一直維持在21%左右，加上被網友詢問保持身材的方法，她便決定錄一小段影片分享「媽媽維持體脂21%的易瘦習慣」！
▲貝童彤當媽後依然維持窈窕體態。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）
運動方面，貝童彤透露她每週大約運動3次，上健身房、打羽球或拳擊都很好玩，但大多以重訓為主，「肌肉增加了，脂肪就減少了。」
▲貝童彤每週至少運動3次。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）
飲食方面，貝童彤表示她不喝含糖飲料，通常以水、無糖茶和美式咖啡為主，真的很想喝手搖飲的話，她會喝無糖四季春加珍珠；甜食也很少吃，想吃的時候會和女兒一起分享。她也不吃宵夜，嘴饞的話會吃一顆水煮蛋。
▲貝童彤分享飲食習慣。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）
然而，貝童彤一樣會吃炸雞、披薩等高熱量食物，但每週最多只能一至兩次大餐。整體來說，澱粉的攝取量比較少，大多以原型食物為主，「千萬不要為了瘦就什麼都不吃」，她認為生活開心最重要。
▲貝童彤體脂都維持在21%。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）
此外，貝童彤還會補充一些保健食品，高蛋白飲品、膠原蛋白都是她的必備小物，「要說維持身材，我覺得倒不如說是維持健康」，皮膚狀態和活動力自然而然會越來越好。
貝童彤IG全文：
媽媽維持體脂21%的易瘦習慣！
從全明星運動會結束後，
我大概體脂就差不多在21、22%上上下下，
當然還是有突破防守的時候（例如過年期間
但養好體質，保持健康的生活習慣
很快就可以恢復平穩狀態了
懶得看完影片沒關係，
幫大家整理了幾個重點：
運動
一週三次
肌肉增加了，脂肪就減少了
飲食
不吃糖 不喝甜
宵夜吃水煮蛋會很飽
一餐大，另一餐就小
保健食品
膠原蛋白養皮膚
魚油降內臟脂肪
睡好覺比什麼都重要
目前我用這些原則持續實行在生活中，
年紀大了越能體會健康的重要
吃好、睡好、身體好，運氣就會好！
祝福大家都健健康康，多多疼惜自己的身體！
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