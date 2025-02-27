《全明星3》貝童彤「體脂維持21%」！公開8易瘦習慣 宵夜嘴饞這樣吃

記者潘慧中／綜合報導

貝童彤結婚後育有一個女兒，近年在《全明星運動會》第3季的表現令人印象深刻之外，她坦言自從錄完節目，體脂率就一直維持在21%左右，加上被網友詢問保持身材的方法，她便決定錄一小段影片分享「媽媽維持體脂21%的易瘦習慣」！

▲貝童彤當媽後依然維持窈窕體態。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



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運動方面，貝童彤透露她每週大約運動3次，上健身房、打羽球或拳擊都很好玩，但大多以重訓為主，「肌肉增加了，脂肪就減少了。」

▲貝童彤每週至少運動3次。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



飲食方面，貝童彤表示她不喝含糖飲料，通常以水、無糖茶和美式咖啡為主，真的很想喝手搖飲的話，她會喝無糖四季春加珍珠；甜食也很少吃，想吃的時候會和女兒一起分享。她也不吃宵夜，嘴饞的話會吃一顆水煮蛋。

▲貝童彤分享飲食習慣。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



然而，貝童彤一樣會吃炸雞、披薩等高熱量食物，但每週最多只能一至兩次大餐。整體來說，澱粉的攝取量比較少，大多以原型食物為主，「千萬不要為了瘦就什麼都不吃」，她認為生活開心最重要。

▲貝童彤體脂都維持在21%。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



此外，貝童彤還會補充一些保健食品，高蛋白飲品、膠原蛋白都是她的必備小物，「要說維持身材，我覺得倒不如說是維持健康」，皮膚狀態和活動力自然而然會越來越好。

貝童彤IG全文：

媽媽維持體脂21%的易瘦習慣！

從全明星運動會結束後，

我大概體脂就差不多在21、22%上上下下，

當然還是有突破防守的時候（例如過年期間

但養好體質，保持健康的生活習慣

很快就可以恢復平穩狀態了

懶得看完影片沒關係，

幫大家整理了幾個重點：

運動

一週三次

肌肉增加了，脂肪就減少了



飲食

不吃糖 不喝甜

宵夜吃水煮蛋會很飽

一餐大，另一餐就小



保健食品

膠原蛋白養皮膚

魚油降內臟脂肪

睡好覺比什麼都重要

目前我用這些原則持續實行在生活中，

年紀大了越能體會健康的重要

吃好、睡好、身體好，運氣就會好！

祝福大家都健健康康，多多疼惜自己的身體！