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告別30年摯友大S！阿雅23天後談「人生觀變化」：鋒芒磨成溫潤的砂

記者張筱涵／綜合報導

大S（徐熙媛）2日因流感於日本猝逝，享年48歲，讓外界震驚不已。她的30年摯友阿雅（柳翰雅）在事發隔日曾發文哀悼，時隔23天，她於社群平台發布了一段31秒的影片，以沙漠景色搭配內心獨白，表達對人生的感悟，並以簡單的愛心符號回應粉絲的思念。

外送稿用　▲▼阿雅。（圖／翻攝自微博／阿雅）

▲阿雅曝成長觀改變。（圖／翻攝自微博／阿雅）

影片中，阿雅坐在車上，一邊拍攝著自己，一邊記錄外面的廣闊沙漠與行走的人群，整體氛圍寧靜且富有哲理。她在畫面中緩緩說道：「以前我以為成長是拚命掙脫原地的奔跑，現在才明白，是允許自己被風雕刻的沙丘。那些倔強、妥協，深夜的輾轉都像烈日下的礫石，把鋒芒磨成溫潤的砂。別怕被荒野改變形狀，能隨風起伏的，從來比頑石走得更遠。」

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影片發布後，不少粉絲湧入留言區，分享自己對她的喜愛與對過往時光的懷念。其中一名網友留言：「很小的時候就很喜歡妳們，不管世界怎麼變，永遠喜歡妳們，妳們也是我的青春。」對此，阿雅僅以一個紅色愛心符號簡單回應。

這段影片雖未直接提及大S，卻帶有淡淡的思念氛圍，透過影像與文字傳達對人生無常的感悟，也讓外界感受到她面對變遷時的內心沉澱。

▲▼范曉萱 大S 小S 阿雅。（圖／翻攝自微博／我们是真正的朋友_四姐妹）▲▼范曉萱 大S 小S 阿雅。（圖／翻攝自微博／我们是真正的朋友_四姐妹）▲▼范曉萱 大S 小S 阿雅。（圖／翻攝自微博／我们是真正的朋友_四姐妹）

▲大S、小S、范曉萱和阿雅感情要好，曾一起拍攝《我們是真正的朋友》留下許多美好回憶。（圖／翻攝自微博／我们是真正的朋友_四姐妹）

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