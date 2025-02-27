木村拓哉逛無印良品！　購物「隨手1舉動」網驚：大明星也這樣？

▲52歲「日劇男神」木村拓哉雖然作品無數，不過近年來也跟上時代脈動，斜槓當起Youtuber。。（圖／翻攝YT／木村拓哉）

圖文／CTWANT

52歲「日劇男神」木村拓哉雖然作品無數，不過近年來也跟上時代脈動，斜槓當起Youtuber。他近期在自己的YT頻道更新節目「KIMURA SAaaaN！」，分享自己時隔15年走進無印良品購物的趣事。沒想到木村在面對店員熱情介紹時，隨手的一個小舉動，意外在日本網路上引起討論。

近日，木村拓哉YouTube頻道發布新片，片頭就表示自己大約有15年左右沒有走進無印良品，如今接到一位熱愛無印良品的20多歲女性來信，表示一位友人即將搬家，所以希望能在無印良品內挑選一件有品味禮物送給對方。而木村也因此決定入店一探。

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進店後，接待的女店員松本小姐熱情向他介紹近期網路爆紅的商品，尤其其中一款熱銷的清潔紙巾，可以有效用於清理家中各種潮濕區域，聽得木村都直呼佩服，腦波很弱的一邊感嘆「（簡直像是）魔法的力量啊……」，一邊把紙巾放進自己手上的購物籃。

▲店員松本小姐強力推薦，木村瞬間被說服。（圖／翻攝YT／木村拓哉）

當木村把架上的商品放進購物籃，下一秒就蹲下從補貨區抽出一份同樣的商品放回陳列架（約影片3：30秒前後），還仔細看了看、確認商品有完美復位。僅僅2秒的鏡頭，自然隨意的舉動讓店員與不少網友都看傻了眼，直呼大明星這麼親切又禮貌的舉動讓人十分意外。此外，木村在購物中展現出的各種生活小習慣，比如把掉落的商品放回鏡頭看不到的角落。又或者嘀嘀咕咕地陳述著自己挑選禮物的思路，都讓人見到大明星罕為人知的親切一面。

對此，不少網友表示，「如果不是平常就這麼體貼的話，不會表現得這麼自然的」、「雖然已經是大明星，還是非常注意不要造成別人的困擾」、「看他與松本小姐的交談，一點也不會感受到高人一等的態度」、「連商品陳列架都會自己擺放得整整齊齊，更到這樣的明星，不就只能更支持他了嗎？」

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