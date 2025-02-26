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西班牙三壘手疑遭訕笑到關IG！他嘆台網友「失風範」：一點也不有趣

記者劉宛欣／綜合報導

2026世界棒球經典賽資格賽25日落幕，中華隊成功拿下前進正賽的門票，不過，西班牙隊三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）卻因在一戰定生死的附加賽連續出現2次致命失誤，送給中華隊2分，讓他當場崩潰痛哭，引起社群上熱烈討論。藝人張瑞夫26日在社群發文，呼籲台灣網友別到恩卡納西昂Instagram留下嘲諷留言，失了風度。

▲西班牙隊三壘手恩卡納西昂連續失誤毀了晉級機會。（圖／翻攝X／@WBCBaseball）

▲西班牙隊三壘手恩卡納西昂連續失誤毀了晉級機會。（圖／翻攝X／@WBCBaseball）

張瑞夫26日在Instagram語重心長發文，他表示「球是圓的，贏球開心，但也不需要去數落對方」，接著提起恩卡納西昂淚灑球場一事，足以見得有多麼重視比賽，是可敬的對手，他提醒「去人家IG留言私訊嘲諷、數落，這不但一點也不有趣，反而會害我們留下有失風範的印象，縱使只佔球迷中的一小部分，卻讓我們看來像素質低下。」

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▲張瑞夫呼籲網友不要訕笑對手。（圖／翻攝自張瑞夫Instagram）

▲張瑞夫呼籲網友不要訕笑對手。（圖／翻攝自張瑞夫Instagram）

▲張瑞夫呼籲網友不要訕笑對手。（圖／翻攝自張瑞夫Instagram）

張瑞夫呼籲網友「如果身邊有這樣的朋友，請建議他別這麼做了」，並且無奈提到恩卡納西昂目前已經將Instagram設為不公開，希望大家都能將心比心「你們懂自責時，又被這樣嘲諷的感受嗎？」底下網友紛紛附和表示「真的沒有人願意輸，他們已經足夠傷心的了，希望那些酸民們，寬厚一點吧」、「無論輸贏都要有風度」、「運動家精神必須展現」、「去他的個人帳號嘲弄對方不會比較高尚…」。

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