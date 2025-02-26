Karina驚喜波浪短髮現身！百褶短裙秀纖細美腿　寵粉9連拍

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團aespa成員Karina以全新短髮造型亮相，展現截然不同的時尚風格，瞬間成為話題焦點。

▲Karina以俐落短髮驚喜現身。（圖／翻攝自Instagram／katarinabluu）



Karina於26日為出席「Prada 2025 F/W女裝時裝秀」，從仁川國際機場啟程飛往義大利米蘭，一改過去標誌性的長髮，以俏麗短髮現身，突顯她精緻立體的五官與宛如洋娃娃般的大眼，造型更顯俏麗時尚，讓粉絲驚喜不已。

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▲▼Karina上傳多張新造型的側拍照。（圖／翻攝自Instagram／katarinabluu）



寵粉的Karina在Instagram上也分享了9張新造型的照片，貼文以剪刀表情符號表自己剪髮，吸引大量粉絲留言讚嘆，「短髮Karina太美了」、「美女什麼造型都適合，好清爽」。

另外，Karina機場穿搭同樣備受矚目，身穿黑色短版羽絨外套，內搭簡約藍色飛行夾克，下身則選擇皮革細節百褶迷你裙搭配黑色長靴，不僅展現修長筆直的美腿線條，更完美融合了甜美與冷艷氣質。

▲▼Karina穿迷你裙搭配黑色長靴，展現纖細美腿。（圖／翻攝自Instagram／katarinabluu）

