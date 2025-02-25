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28歲女團成員進軍大銀幕！　「降頭版《​黑暗榮耀》」遭霸凌復仇

記者黃庠棻／台北報導

由《邪降》賣座團隊傾力打造，蟬聯泰國票房冠軍長達四週的恐怖電影《邪降女帝》（Panor），將於3月7日在台上映。本片由泰國恐怖片名導普提彭賽斯瑞考執導，並邀請由泰國女團BNK48出身的人氣女星丘普朗阿瑞昆（Cherprang Areekul）飾演靈魂要角潘娜。

▲《邪降女帝》即將在台上映。（圖／威視電影提供）

▲《邪降女帝》即將在台上映。（圖／威視電影提供）

丘普朗阿瑞昆這次顛覆清純偶像形象，化身為暴虐無情、施展惡毒降頭術的復仇女王，不僅讓粉絲驚豔不已，判若兩人的黑化演技更是令人驚嘆。

《邪降女帝》是一部結合恐怖降頭術與復仇元素的驚悚電影，講述由丘普朗飾演的女主角，自幼受村民排擠，長大後更遭到同學霸凌，最終覺醒並以強大的巫蠱降頭術展開殘酷復仇的故事。

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▲《邪降女帝》即將在台上映。（圖／威視電影提供）

▲《邪降女帝》即將在台上映。（圖／威視電影提供）

劇情令人聯想到熱門韓劇《黑暗榮耀》​中宋慧喬飾演的女主角，對霸凌者的絕地反擊​，因此本片被譽為「降頭版《​黑暗榮耀》」。預告中，丘普朗一改過往清新形象，展現出如女帝般的強大氣場與凌厲眼神，讓粉絲驚呼「完全認不出這是丘普朗！」

此外，丘普朗的扮相與20年前飾演「潘老師」的娜帕克帕發納克普拉西特（Napakpapha Nakprasitte）極為神似，尤其是一幕她帶著笑意折斷他人腳趾的驚悚畫面，無論是眼神或表情都如出一轍，引發網友熱議「簡直是完美複製，根本是神選角！」

▲《邪降女帝》即將在台上映。（圖／威視電影提供）

▲《邪降女帝》即將在台上映。（圖／威視電影提供）

現年28歲的丘普朗出身自泰國人氣女團BNK48的初代成員兼總隊長，不僅以穩重可靠的形象深受團員尊敬，更憑藉清新脫俗的氣質與甜美笑容圈粉無數。2018年，她在BNK48第一屆選拔中勇奪冠軍，成為團體的靈魂人物。

2023年正式從BNK48畢業的丘普朗，近年來積極轉戰影視圈，挑戰多元戲路。恐怖新作《邪降女帝》是她繼《借來的100天》、《鬼單眼》後的第三部大銀幕作品。丘普朗的顛覆性演出不僅獲得大批粉絲認可，就連導演普提彭賽斯瑞考也大為驚艷「試鏡時，某些角度讓我浮現潘娜的身影。開拍後，她徹底拋開偶像光環，整個拍攝過程讓我更加堅信，她就是潘娜！」

▲《邪降女帝》即將在台上映。（圖／威視電影提供）

▲《邪降女帝》即將在台上映。（圖／威視電影提供）

作為演藝事業的重要轉型之作，丘普朗為《邪降女帝》付出極大努力，除了進行各種肢體訓練，還需背誦大量真實咒語。然而，最困難的挑戰是，她必須詮釋年輕版潘娜，延續觀眾心中對這位經典恐怖角色「潘老師」的印象。

丘普朗坦言「我的壓力來自於所有人都認識潘娜，我的演出能否能說服大家，這才是最大的挑戰！」最終，她的精湛演技連男主角傑克林坤萬齊提柴都驚嘆不已。他形容丘普朗每次上戲就如同被「附身」一般，無時無刻都能瞬間融入角色，令人欽佩。

▲《邪降女帝》即將在台上映。（圖／威視電影提供）

▲丘普朗是泰國女團出身。（圖／威視電影提供）

《邪降女帝》在潘娜（丘普朗阿瑞昆飾）出生那天，村裡被施展了不明邪術，從此成了不祥之女，任何與她相關的人，都將厄運纏身。可憐的潘娜自小受盡村民欺凌，就連母親也對她視若無睹。長大後，潘娜在學校同樣備受霸凌，村裡的權貴之女賈碧（拉塔娃蒂婉通飾）甚至聯手一幫同學，找來巫師對她施咒下蠱。危急之際，潘娜意外得知自己的黑暗身世，成為惡魔是她唯一活路，一場暴虐的復仇血洗就此展開，《邪降女帝》將於2025年3月7日全台上映。

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