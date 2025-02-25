小優挨控「出國愛跟又計較房費」　惹怒Apple、瑤瑤：當我們是屁

記者王靖淳／綜合報導

女星小優最近陷造謠、大嘴巴爭議，惹怒不少圈內好友，就連女星瑤瑤（黃喬歆）2年前上節目抱怨，小優主動提出要跟她還有姊姊Apple（黃暐婷）一起出國，結果事後不但接工作甚至還對費用斤斤計較的片段，如今也被網友翻出來討論。

▲瑤瑤控訴小優出國斤斤計較。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

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瑤瑤提到，當時她與Apple計劃前往大阪旅遊，而小優在得知後決定加入她們，但卻在出發前兩天突然告訴她們，自己將因工作因素延後一天加入。為此瑤瑤坦言感到不悅，更對小優的決定感到困惑，甚至建議對方不該在即將出遊的時候接工作。對此，小優的回應暗示她對金錢的考量，她直言：「還不就為了那幾個臭錢。」

▲小優承認自己貪小便宜。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

當瑤瑤討論出國的住宿費用分攤時，小優則主張由於她將比她們晚到一天，因此不應負擔第一天的住宿費，讓她感到相當傻眼，「當我們是個屁。」為此，小優聽完瑤瑤的指控後則解釋：「我沒有不想付，我不是一個不愛付錢的人，我是一個偏貪小便宜的人。我是一個想法很直線，我從小到大數學都不及格，五天我只住四天，所以我以為我只付四天的錢，所以我想法真的很單純。」

▲瑤瑤認為小優把她當成屁。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）