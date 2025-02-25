「最美MC」證實不當台鋼團長了！被控3罪狀嚇到 鄭重道歉：我自以為是

記者潘慧中／綜合報導

樂天桃猿外野手陳晨威2024年曾請喪假送阿嬤最後一程，歸隊開轟並獲頒MVP時，他講完對阿嬤的感謝就不禁流淚。時任主持人的沐妍因笑說「MVP之舞我們跳給阿嬤看，可以嗎」被炎上至今，直到最近轉戰台鋼球團當團長，依然爭議聲四起。對此，她25日正式上傳道歉聲明！

▲沐妍證實不當台鋼團長了。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）



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沐妍坦言農曆年前接獲台鋼球團詢問時，十分期待能擔任團長一職，並積極爭取機會。然而，當球團2月1日正式公告後，卻引來大量罵聲，很多留言認為她很容易失言、不會看場合講話、不肯認錯，「讓我著實嚇到」，擔心自己會連累球團，影響球迷的觀感與支持。

▲▼沐妍坦言被網友罵聲嚇到。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）



於是在農曆年後，沐妍向台鋼球團提出轉換職位的想法，並決定向所有棒球迷、球員陳晨威及其支持者鄭重道歉，「過去的事件代表著我的不成熟以及不懂事，雖然在我心裡有我自以爲是的好意，但回頭想想我確實應該要有更好的做法，來處理當下的情境，畢竟我是拿著麥克風在為大家服務的主持人，我應該要更周全更圓融更顧及到觀眾以及當事人的心情及感受，而不是用我自認為的想法跟認知去忽略這麼重要的事，沒有當下自我反省而造成大家對我的反感是我自己咎由自取，我真的非常抱歉，也懇請大家可以接受我這個遲來的道歉。」

▲▼沐妍鄭重向陳晨威道歉。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96、樂天桃猿提供）



最後，沐妍感謝台鋼球團的包容，願意讓她調整職位再出發，即便不再擔任團長一職，仍將持續為球隊與球迷服務，「希望這樣的調整也可以收到大家的祝福，一樣可以在台鋼主場看到你們的身影。」

沐妍IG全文：

《聲明與道歉》

首先

我想要跟這段時間一直透過留言、訊息、限動分享以及在參與公開活動或私下跟我聚會的時候，非常關心我、為我加油、為我開心的朋友、粉絲還有球迷們說聲對不起，很抱歉沒有事先讓大家知道

事情是這樣的

在年前我非常開心收到球團的詢問，而我自己也真的非常期待有機會可以擔任我一直夢寐以求的團長職位，前面的來龍去脈我不是很清楚，只知道這對我來說是個千載難逢的機會，所以我也非常積極的爭取這樣的合作

只是我沒有想到～去年的事件會造成這麼大的反彈，球團2/1公布之後排山倒海的留言以及罵聲讓我著實嚇到，撇開其他事情不說，很多留言認為我是個很容易失言講錯話的主持人，也覺得我不會看場合更不肯認錯這件事讓大家深深無法接受，不到一週將近2-3000則的留言讓我覺得對球團感到非常抱歉，非常自責

因為球團是抱著很大的期待與我合作，但卻因為我個人過去沒做好的事情讓球團受到大量的抨擊，雖然我在我的版面上分享著我喜悅，也接受了大家的祝福，但另一面我其實非常煎熬，因為我真的不知道這麼多人在怒氣該如何平息，畢竟這是我自己的問題，我必須承擔起這結果，我也非常害怕球賽正式來到的時候，我該怎麼面對在我面前的所有球迷朋友，我會不會又讓球團再一次承受大家對於我的責罵

所以

其實我已經在農曆年過完之後就已經和球團提出轉換工作的想法，我真的對球團還有球迷朋友們感到非常的抱歉，對於熱愛棒球的心我絕對有自信，但是對於自己的表現是否能夠再次被大家接受，我知道我可能不好好道歉，很多人不會接受

所以在這裡我也要鄭重的跟所有熱愛棒球、疼惜球員、支持晨威的球迷朋友們，還有晨威本人說聲對不起，過去的事件代表著我的不成熟以及不懂事，雖然在我心裡有我自以爲是的好意，但回頭想想我確實應該要有更好的做法，來處理當下的情境，畢竟我是拿著麥克風在為大家服務的主持人，我應該要更周全更圓融更顧及到觀眾以及當事人的心情及感受，而不是用我自認為的想法跟認知去忽略這麼重要的事，沒有當下自我反省而造成大家對我的反感是我自己咎由自取，我真的非常抱歉，也懇請大家可以接受我這個遲來的道歉～未來在我每個拿著麥克風的舞台，我一定會將這次的教訓謹記在心，好好調整我的心態及每個話語的拿捏，讓我自己可以做個稱職讓大家開心舒服的主持人

最後～ 我要再一次感謝台鋼球團對我的包容以及願意給我機會，讓我在曾經失敗的地方再努力一次，讓我重新調整職位再出發，也期許我可以記取教訓，好好學習好好努力，在台鋼這個大家庭繼續為大家服務。

非常感謝這段時間為我加油、支持我、甚至承諾願意為我遠赴高雄主場的球迷朋友，你們的期待與鼓勵讓我非常感動，雖然不能帶著大家應援，但我想為球員加油應援的心跟大家是一樣的，希望這樣的調整也可以收到大家的祝福，一樣可以在台鋼主場看到你們的身影

再一次感謝所有的批評指教與責罵，這讓我更加成長，學會做個有擔當的人，謝謝大家