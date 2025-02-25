曾雅蘭對尪控訴全說了！侯昌明脫口「嫁給我就得做這些」夫妻爭執導火線曝

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》今（25日）播出「走過20年婚姻實在不容易，瓷婚夫妻其實也經歷過這些“風風雨雨”」，侯昌明大讚曾雅蘭超賢慧：「921大地震停電，我很怕熱，雅蘭就幫我搧風，還有我回家說很累，她幫我按摩，我沒5分鐘就睡著了，但我1個多鐘頭突然醒來，她還在按，我說『妳幹嘛不停』？她就說『我怕一停，你就醒來了』。」體貼的舉動讓全場來賓聽了都直喊佩服。

▲曾雅蘭把侯昌明當皇帝伺候，這舉動讓老公超舒服。（圖／中天綜合台提供）

曾雅蘭笑說：「我是一個很奴性的女人，我真的把他當皇帝在伺候，他一回家我馬上遞水跟拖鞋，家裡所有水果都去皮去籽。」不過曾雅蘭也很感激侯昌明在她生病時陪伴在旁：「我生病的時候，他無怨無悔地照顧我，我那時候很醜，我說『連我自己都很討厭我自已，你為什麼都不會討厭我』，他說『妳為我付出這麼多，我只會更愛妳，我們一起加油』。」

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▲兩人結婚以來感情依舊超好 。（圖／翻攝自侯昌明臉書）



侯昌明也提到兩人剛結婚時很常有爭執：「我工作非常忙，一個禮拜只在家兩天，她才26歲就要幫我照顧失智症的爸爸和中風的姑媽，我回家時，她就把烏煙瘴氣全部往我身上倒。」曾雅蘭聽了很無奈：「我能抱怨的人只有他，可是他無法理解我的感受，所以他吵架就說『妳嫁給我就得做這些事』。」

此話一出，侯昌明嚇得直喊不能斷章取義：「是因為經年累月她都往我身上倒苦水，我告訴她『難道妳不知道我是為了我們家在打拼嗎』？那她不爽就一直把離婚掛嘴上，所以我說那句話是因為我受不了了。」