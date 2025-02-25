《難哄》白敬亭8個冷知識！鋼琴10級又會唱歌　跟桑延一樣人設超完美

▲陸劇《難哄》讓白敬亭再掀討論。（圖／取自影視劇《難哄》 微博、 baijingting IG）

圖文／CTWANT

陸劇《難哄》開播後迎來強勁的收看率與超狂討論度，網友無一不服這精準選角，就連白敬亭也公開稱讚台灣導演瞿友寧把他拍得太帥，他從來沒想過自己可以這麼帥！還怕自己以後會有包袱，劇中好幾幕的「深情桑延」都被封為是白敬亭的「人生鏡頭」，許多劇迷更從一片謾罵聲秒轉桑延粉，直說現在講到桑延就會直接帶到白敬亭的臉！身為桑延粉自然要來考古一下關於白敬亭那些冷知識，趕快來看看吧。

陸劇《難哄》白敬亭冷知識：鋼琴十級

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白敬亭原生家庭雖不優渥，但父母卻很捨得讓他學習鋼琴還買了鋼琴、請家教來輔導，因此白敬亭也決心要把鋼琴學好，最後在國家級比賽中獲得了「非專業藝術家評估」的「10級」證書。

▲白敬亭在國家級比賽中獲得非專業藝術家評估的10級證書。（圖／取自baijingting IG，下同）

陸劇《難哄》白敬亭冷知識：腰圍59公分

白敬亭在綜藝節目表現也很受到觀眾喜愛，有次更在《拜託了冰箱》節目中吸氣接受測量腰圍為59公分（正常測量是66公分），可見他平時擁有多麽驚人的自律以及自制能力，雖然腰圍纖細但也不耽誤他訓練手臂以及腿，私下照片身材都相當精壯結實。

陸劇《難哄》白敬亭冷知識：注重形象、從小就有偶包

在學校讀書的時候他就非常注重自己的形象，如果褲子太鬆或者感覺哪裡不對勁，就會使他坐立難安，因為任何一個小細節都會影響到他的造型，難怪後來白敬亭也成為穿搭潮男，對於服裝搭配很有自己的見解，私底下穿搭就是桑延本人沒有錯！

陸劇《難哄》白敬亭冷知識：愛鞋成痴

身為一名穿搭潮人，愛鞋子也真的十分合理，加上從小就喜歡打籃球，因此白敬亭也會蒐藏許多限量球鞋，對鞋子特別迷戀可以說是愛鞋成痴的程度，他在幫鞋子拍照片的時候還會特別打燈，有時候也會親吻鞋子，如果收到特殊款鞋還會開心得手舞足蹈。

陸劇《難哄》白敬亭冷知識：拿過鉛球冠軍

國中的時候白敬亭就有183公分，還拿過學校鉛球比賽冠軍，當時白敬亭覺得體育帶來的刺激感更高，所以愛上打籃球跟田徑，後來要面臨升學不想父母擔心又開始狂練習鋼琴，所以才被一所高中破格錄取。

陸劇《難哄》白敬亭冷知識：沒學過演戲

白敬亭大學唸的是「錄音」專業，當時想做音樂也想學習幕後製作，曾經有過歌手夢的白敬亭謙虛提到因為歌唱天賦沒有強到可以出專輯的程度，後來想到可以試試看演員，最後成功拿到《匆匆那年》男二號喬燃的角色，導演姚婷婷也稱讚：「白敬亭最打動人的不是演技，而是目光的純淨。」

陸劇《難哄》白敬亭冷知識：唱歌超好聽

可能因為從小學音樂的關係，所以白敬亭唱歌音準很好加上聲線獨特，在許多歌曲的演繹上不會輸給演技，聽到他唱歌又會重新愛上他一次啊！白敬亭很喜歡唱Rap型的歌曲，推薦可以去聽《登月》、《他只是經過》、《願如長風》、《不加糖 (ZERO)》，他在《難哄》裡面也獻唱《隱形人》把多少劇迷都給聽哭了，深情的桑延搭配這首隱形人簡直太完美！

陸劇《難哄》白敬亭冷知識：跨年夜封神造型是白敬亭的主意

這麼全能的白敬亭難怪被導演找來飾演桑延，而且白敬亭當初接到桑延角色時就坦言「壓力很大」，因為桑延的人物設定真的太完美。因此對性格設定與服裝搭配也高度重視，頻頻與造型師討論，甚至如果造型師借不到桑延的衣服他說他會自己去買也沒關係，像是跨年夜與溫以凡相遇的造型就是他自己搭配的，他希望觀眾可以從桑延的造型就感覺這人很精神、很挺拔、很帥氣（白敬亭你成功了！）。

▲劇中跨年夜的造型是白敬亭自己搭配的。（圖／取自影視劇《難哄》 微博）

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