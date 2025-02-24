霸總愛上職場菜鳥！BL劇男星獻出「第一次床戲」　拍到喊卡還在哭

記者黃庠棻／台北報導

艾迪昇傳播出資製作的青春愛情BL短劇《一拍即合》，將於2月24日在愛奇藝、LineTV、KKTV、MyVideo平台正式上架，劇中雙男主角游書庭、劉丞異口同聲，拍完戲簡直「脫胎換骨」，其中劉丞貢獻不少戲劇第一次，首次吻戲、床戲和哭戲，甚至哭到下戲仍在啜泣。

▲BL短劇《一拍即合》由游書庭、劉丞主演。（圖／艾迪昇傳播提供）

艾迪昇總經理林志遠無畏市場景氣低迷，不擔心回收成本，豪氣表示「為了栽培演員，讓演員成長，公司開戲讓他們主演，自己創造機會及流量，這部戲可以說是最貴的演員訓練班！」

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BL短劇《一拍即合》別開生面，將職場與網球運動結合，描述職場菜鳥與企業霸總因為一場救人事件，險些在感情路上錯過彼此，經歷第三者攪局與出櫃的壓力，2人雙雙在網球場迸發出「激情」火花。

▲BL短劇《一拍即合》由游書庭、劉丞主演。（圖／艾迪昇傳播提供）

游書庭透露這次演出因為導演的設定，每一秒的情緒都要最大程度到位，坦言「一開始確實很不習慣，但進入狀況後，反而對我是很好的一次訓練」。此外，他還參與幕後工作，從企劃、定裝到後期的短影片剪輯，讓他直說「有賺到，一次接觸到這麼多工作內容，非常充實。」

劉丞以往拍戲擔任配角，一天只有2、3場戲，才剛要進入角色情緒就收工，這次拍攝《一拍即合》，從0開始塑造角色，直說自己很有「體感」進步，他過去拍攝哭戲很難成功，偏偏這次劇情轉折高潮就落在他哭戲身上，必須從壓抑到開心再瞬間崩潰。

▲BL短劇《一拍即合》由游書庭、劉丞主演。（圖／艾迪昇傳播提供）

開拍前幾天，劉丞不斷練習，但不是太早落淚，就是哭不出來，拍攝當天他獨自一人戴上耳機，將自己徹底融入角色中，沒想到拍攝時竟然一次過關，甚至在看鏡頭回放時，仍不能控制地落淚，笑說「經過這次魔王關卡，好像更能輕鬆控制淚腺開關了。」

艾迪昇傳播總經理林志遠表示，在現今景氣不好的狀態，公司以極有限的預算開戲，就是要為藝人創造舞台，讓更多人關注他們身上的亮點，直呼「雖然只是1集8到10分鐘，共10集的短劇，但與其四處爭取機會，倒不如針對藝人的特色，為他們打造適合自己的舞台」。此外，《一拍即合》還網羅杜韋立、鄧雨忱、李又柔等優秀新演員，期望能為演藝圈注入新血。