ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《汪汪隊立大功》陷停播危機！Nick Jr.兒童頻道3／8恐斷訊

Nick Jr.兒童頻道面臨頻道斷訊危機，人氣兒童節目《汪汪隊立大功》連帶受影響。（圖／翻攝杰德影音官網）

▲人氣兒童節目《汪汪隊立大功》面臨停播危機。（圖／翻攝杰德影音官網）

圖文／CTWANT

深受親子家庭喜愛的「Nick Jr. 兒童頻道」面臨3月8日起停播危機，若停播成真，全台400萬戶家庭的收視權益將受到影響，特別是依賴頻道提供兒童內容的親子家庭，日常生活將面臨不便。

Nick Jr.兒童頻道長期以來提供多部學齡前兒童節目，包括《汪汪隊立大功》、《鯊魚寶寶：海洋歡樂秀》、《旋風戰車隊》及《DORA》。若頻道停播，近400萬戶家庭將無法收看這些內容，親子家庭可能因失去穩定的學習資源而感到困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Nick Jr.兒童頻道執照持有者台北影業早於半年前依規定提交換照申請，但因NCC委員會人數不足，即使頻道在今年1月22日所舉行的國家通訊傳播委員會第8次委員諮議會議紀錄中明確註記經過換照諮詢會議審議，並經分組委員會議審查通過，仍無法取得有效執照。面對程序受阻，台北影業已委任律師向法院申請裁定「暫時狀態處分」，希望維持執照有效狀態，避免因行政延誤導致頻道停播。

作為Nick Jr.兒童頻道在台灣的代理商，杰德影音始終致力於提供高品質兒童節目的初衷，「我們經常收到家長對Nick Jr.兒童頻道節目的熱烈回饋，深知家長和孩子對節目的重視。」杰德影音副總林玲安表示，「每一個收視戶的權益都是我們不願看到被犧牲的，尤其是在這麼多孩子依賴頻道陪伴學習與成長的情況下。」

杰德影音指出，距離3月8日僅剩不到兩週，期盼NCC在下次諮詢會議中給出明確結果，讓Nick Jr.兒童頻道持續播出，保障數百萬家庭的收視權益。同時，呼籲政府儘速補足NCC人力，依《衛廣法》第1條，保障公眾視聽權益，維護多元化傳播環境，避免更多頻道因行政延誤受影響。

延伸閱讀
媳約閨密星巴克聊天！婆婆買菜路過怒了　怒闖面前要她提菜籃：太過分
徐乃麟3歲孫被酸民罵失智氣炸！截圖蒐證怒喊「衝校園抓人」：一定告死你
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

推薦閱讀

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

徐乃麟赴警局開告！3歲外孫遭罵失智踩底線　怒轟：花再多錢一定告死你

徐乃麟赴警局開告！3歲外孫遭罵失智踩底線　怒轟：花再多錢一定告死你

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

小優聯手《大學生》班底排擠愛雅！認了「太嫉妒」　她當場垮臉全被拍

小優聯手《大學生》班底排擠愛雅！認了「太嫉妒」　她當場垮臉全被拍

李威改列被告！涉教唆信眾躲查緝　施暴致死串證錄音檔曝光

李威改列被告！涉教唆信眾躲查緝　施暴致死串證錄音檔曝光

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

徐乃麟赴警局開告！3歲外孫遭罵失智踩底線　怒轟：花再多錢一定告死你

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

小優聯手《大學生》班底排擠愛雅！認了「太嫉妒」　她當場垮臉全被拍

李威改列被告！涉教唆信眾躲查緝　施暴致死串證錄音檔曝光

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 歐陽妮妮中空上衣解放「超巨孕肚」！　近照洩真實膚況
  2. 霸總愛上職場菜鳥！BL劇男星獻出「第一次床戲」　拍到喊卡還在哭
  3. 李棟旭預告片「比193cm李光洙高」　觀眾拉進一看笑翻：地上有箱子
  4. 周遊59年前赴日拍台語片！飛沖繩被讚「瑪麗蓮夢露」舊作修復放映
  5. 李威改列被告！涉教唆信眾躲查緝　施暴致死串證錄音檔曝光
  6. 昔二度組團小優　小甜甜「遠離是非圈」曝出走演藝圈原因
  7. 台日合作布袋戲電影大結局上映！　鐵粉暴雷掀罵聲…編劇緊急止血
  8. 小優道歉宋羽葤「硬求原諒」！　許常德嘆需同理心：不是看自己傷口
  9. 柔伊莎達娜奪美國演員工會「最佳女配角」　上台獲獎感言藏洋蔥！
  10. 金鋼刀對決「館長徒弟」成真！　記者會爆衝突...喋血畫面嚇壞全場

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366