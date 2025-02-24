《汪汪隊立大功》陷停播危機！Nick Jr.兒童頻道3／8恐斷訊

▲人氣兒童節目《汪汪隊立大功》面臨停播危機。（圖／翻攝杰德影音官網）

圖文／CTWANT

深受親子家庭喜愛的「Nick Jr. 兒童頻道」面臨3月8日起停播危機，若停播成真，全台400萬戶家庭的收視權益將受到影響，特別是依賴頻道提供兒童內容的親子家庭，日常生活將面臨不便。

Nick Jr.兒童頻道長期以來提供多部學齡前兒童節目，包括《汪汪隊立大功》、《鯊魚寶寶：海洋歡樂秀》、《旋風戰車隊》及《DORA》。若頻道停播，近400萬戶家庭將無法收看這些內容，親子家庭可能因失去穩定的學習資源而感到困擾。

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Nick Jr.兒童頻道執照持有者台北影業早於半年前依規定提交換照申請，但因NCC委員會人數不足，即使頻道在今年1月22日所舉行的國家通訊傳播委員會第8次委員諮議會議紀錄中明確註記經過換照諮詢會議審議，並經分組委員會議審查通過，仍無法取得有效執照。面對程序受阻，台北影業已委任律師向法院申請裁定「暫時狀態處分」，希望維持執照有效狀態，避免因行政延誤導致頻道停播。

作為Nick Jr.兒童頻道在台灣的代理商，杰德影音始終致力於提供高品質兒童節目的初衷，「我們經常收到家長對Nick Jr.兒童頻道節目的熱烈回饋，深知家長和孩子對節目的重視。」杰德影音副總林玲安表示，「每一個收視戶的權益都是我們不願看到被犧牲的，尤其是在這麼多孩子依賴頻道陪伴學習與成長的情況下。」

杰德影音指出，距離3月8日僅剩不到兩週，期盼NCC在下次諮詢會議中給出明確結果，讓Nick Jr.兒童頻道持續播出，保障數百萬家庭的收視權益。同時，呼籲政府儘速補足NCC人力，依《衛廣法》第1條，保障公眾視聽權益，維護多元化傳播環境，避免更多頻道因行政延誤受影響。

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