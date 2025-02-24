20歲超辣星二代跑夜店！八點檔媽是「羅霈穎密友」昔刷臉就可進場

記者黃庠棻／台北報導

八點檔男星余政鴻今（24）日在東區開設全新餐酒館，好友梁佑南、胡鴻達、胡嘉愛、方琦都到場力挺。而胡嘉愛以前號稱「東區小辣椒」，在東區吃得開，因此對於好友選址附近有停車場，又離捷運站很近這一點，給予相當大的好評。

▲《好運來》演員余政鴻「美喝麥喝」新開幕。（圖／記者周宸亘攝）

胡嘉愛年輕時期常在東區走跳，笑說「以前我跟羅姐（羅霈穎）一起去夜店，都是掃臉進去，現在已經掃不動了，可是為了女兒，還是會去看看，希望朋友們知道女兒在那邊的時候，幫我照顧一下。」原來20歲女兒Cindy日前曝光，美貌受到許多網友討論。

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▲胡嘉愛與女兒Cindy感情深厚。（圖／翻攝自Instagram）

而談到20歲的愛女，胡嘉愛笑說女兒正值愛去夜店的年齡，直呼「我會滿害怕，外面豺狼虎豹很多，我會叫裡面安管幫我看著。」而她手機裡面有女兒的定位，分享「看她往東區統領走的時候，她可能早上5、6點回家，我就會睡不著，以前出去玩，看到太多人事物，知道外面很多色狼，因為女兒超級單純，還沒交過男友，我會擔心到她到家，一直跟她講電話，或幫她叫計程車。」

▲胡嘉愛與女兒Cindy感情深厚。（圖／翻攝自Instagram）

不僅如此，胡嘉愛一講到女兒，馬上露出幸福洋溢的笑容，笑說Cindy雖然有著姣好外型，但現在仍是母胎單身，求學時期確實有許多追求者，直呼「之後會叫她，帶到余政鴻的店裡給哥哥們看過」，而母女倆感情深厚，女兒到夜店玩的趣事也會與她分享。