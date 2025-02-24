偶像兒奉子閃婚！「鳥貴族」三代長孫將誕生…百億家業社長已定傳人

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像男團「SUPER EIGHT」（前名：關八）成員大倉忠義24日宣布結婚，妻子是圈外人，而且已經懷孕。而他家世傲人，爸爸是知名餐飲品牌「鳥貴族」社長大倉忠司，身為家中長子，家族事業不僅是上市公司，集團資產超過百億，第三代長孫即將到來，日網火速留言恭賀社長。

▲大倉忠義是鳥貴族社長大倉忠司的長子，家業資產超過百億。（圖／翻攝自X）

除了大倉忠義身為偶像擁有無數粉絲，爸爸大倉忠司也是業界名人，白手起家，創業平價烤串居酒屋「鳥貴族」，如今全日本超過600家店舖，公司掛牌上市，總資產超過200億日幣（約台幣43億元），去年更來台灣開第一家分店，展開全球化佈局。而他身為社長，開設社群帳號與消費者互動，24日飛上海準備新店開幕，有網友留言「恭喜恭喜」為社長即將抱孫，以及開店雙喜送上祝福。

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▲鳥貴族是社長大倉忠司創業，如今日本超過600家店鋪，近年佈局全球展店。（圖／翻攝自X）

▲大成集團引進鳥貴族來台開分店，大倉忠司（左）去年來台出席開幕活動。（圖／記者廖婕妤攝）

▲大倉忠司飛上海出席新店開幕，網友留言祝賀雙喜臨門。（圖／翻攝自X）



隨著大倉忠義開始從事演唱會策畫工作，外界一直好奇他未來是否接班「鳥貴族」？事實上，鳥貴族社長大倉忠司2017年接受節目專訪時，明言自己有3個兒子，但不會讓任何一個兒子繼承家業，當時斬釘截鐵地說：「我希望繼任者來自內部培養的人才。」他強調，早在創業之初，就向妻子表明家族事業不會世襲，「公司不會傳承給孩子」，兒子大倉忠義與二兒子也不曾說過要繼承，就連小兒子開口想進公司工作，他也拒絕了，更分享人生哲學「選擇自己喜歡的路，創造自己的夢想並追逐它」，選擇對兒子遠遠守護。

▲大倉忠司有3個兒子，創業初期就決定不交給兒子繼承家業，也拒絕讓孩子進入公司工作。（圖／翻攝自X）